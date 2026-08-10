Rüdesheimer Zweite marschiert weiter, SG Hochstetten/Nußbaum furios Der Rückblick in der B-Klasse Bad Kreuznach II +++ VfL Rüdesheim II spielt weiterhin ein hervorragendes Kalenderjahr 2026 +++ Lucky Punch für Pfaffen-Schwabenheims Reserve +++ Fünf Teams mit vollem und fünf Teams mit leerem Punktekonto nach Spieltag 2 von Max Schäfer · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser

Luca Haul (links), vom TSV Hragesheim II, lässt seinen Waldböckelheimer Gegenspieler Tjark Wenz (rechts) stehen. Am Ende hieß es 3:0 für die Weiß-Roten. – Foto: Belana Hall

Bad Kreuznach. Am zweiten Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach II gewann der TSV Hargesheim II mit 3:0 beim TuS Waldböckelheim II. Mit demselben Ergebnis ließ der VfL Simmertal II der SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II keine Chance. Zu Null und ebenfalls deutlich setzte sich der SV Oberhausen II vor heimischer Kulisse gegen den FC Bad Sobernheim II durch (4:0). Einen drauf setzte nur die SG Hochstetten/Nußbaum beim haushohen 8:0-Auswärtserfolg gegen den VfL Sponheim. Der TuS Pfaffen-Schwabenheim II besiegte die SG Guldenbachtal II durch einen ganz späten Treffer von Spielertrainer Serkan Kural mit 2:1, während die SG Soonwald II mit 3:1 beim TSV Langenlonsheim erfolgreich war. Außerdem knüpft der VfL Rüdesheim II an seine starke Rückrunde der vergangenen Saison an – der VfL fuhr gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II beim 4:2 den ersten Heimdreier in dieser Spielzeit ein.

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