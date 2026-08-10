Rüdesheimer Zweite marschiert weiter, SG Hochstetten/Nußbaum furios

Bad Kreuznach. Am zweiten Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach II gewann der TSV Hargesheim II mit 3:0 beim TuS Waldböckelheim II. Mit demselben Ergebnis ließ der VfL Simmertal II der SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II keine Chance. Zu Null und ebenfalls deutlich setzte sich der SV Oberhausen II vor heimischer Kulisse gegen den FC Bad Sobernheim II durch (4:0). Einen drauf setzte nur die SG Hochstetten/Nußbaum beim haushohen 8:0-Auswärtserfolg gegen den VfL Sponheim.
Der TuS Pfaffen-Schwabenheim II besiegte die SG Guldenbachtal II durch einen ganz späten Treffer von Spielertrainer Serkan Kural mit 2:1, während die SG Soonwald II mit 3:1 beim TSV Langenlonsheim erfolgreich war. Außerdem knüpft der VfL Rüdesheim II an seine starke Rückrunde der vergangenen Saison an – der VfL fuhr gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II beim 4:2 den ersten Heimdreier in dieser Spielzeit ein.
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Der VfL Rüdesheim II hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen und sich zu Hause mit 4:2 gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II durchgesetzt. Dabei gerieten die Gastgeber zunächst in Rückstand, fanden darauf jedoch schnell die passende Antwort. „Wir waren sehr gut im Ballbesitz, hatten die perfekte Antwort auf den überraschenden Führungstreffer des Gegners und haben uns in der ersten Halbzeit viele Chancen herausgespielt“, sagte VfL-Trainer Leandro Cerqueira Gulipa im Anschluss.
Das 0:1 fiel in der 14. Minute nach einem Ballverlust der Rüdesheimer auf letzter Linie. Die Gäste spielten die Situation anschließend aus, Samuel Schmitt nutzte die Gelegenheit zur Führung. Lange Bestand hatte diese jedoch nicht. Nur drei Minuten später wurde Yasin Ünal mit einem Steckpass über die linke Seite in Szene gesetzt. Sein Abschluss landete zunächst an der Latte, den Abpraller verwertete Marlon Manthey zum 1:1.
Der Ausgleich gab dem VfL weiteren Auftrieb. In der 19. Minute setzte sich Eren Ergün erneut über die linke Seite durch und legte quer auf Manthey, der mit seinem zweiten Treffer das 2:1 erzielte. Kurz darauf machte Rüdesheim den Dreierschlag innerhalb von fünf Minuten perfekt. Nach einem Lauf über die komplette rechte Außenbahn bediente Christian Correira Ünal, der auf 3:1 stellte. Noch vor der Pause bauten die Hausherren ihren Vorsprung weiter aus. Einen Spielzug über mehrere Stationen vollendete Ergün zum 4:1 (33.).
Nach dem Seitenwechsel wurde die Begegnung zunehmend umkämpfter. „Die zweite Halbzeit war hitzig, es gab viele Foulspiele, wenig Spielfluss und einige Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter, die auch dazu beigetragen haben, dass das Spiel unruhig wurde“, schilderte Cerqueira Gulipa. Für zusätzliche Unruhe sorgte die Szene zum 4:2 in der 56. Minute. SG-Akteur Stephan Klein kam aus einer aus Sicht der Rüdesheimer stark abseitsverdächtigen Position frei zum Abschluss und verkürzte im Eins-gegen-eins mit dem Torhüter.
Unmittelbar nach dem Treffer beschwerte sich VfL-Spieler Hayri Gülsen lautstark über die Entscheidung des Unparteiischen und erhielt dafür die Gelbe Karte sowie eine Zeitstrafe. Am Spielstand änderte sich anschließend nichts mehr. Rüdesheim musste jedoch auch die Schlussphase in Unterzahl bestreiten, nachdem Mansur Sarvari in der 82. Minute nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah. Den Zwei-Tore-Vorsprung brachte der VfL dennoch über die Zeit.
Mit sechs Punkten aus den ersten beiden Saisonspielen ist Rüdesheim II damit ohne Punktverlust gestartet. Cerqueira Gulipa sieht die aktuelle Entwicklung auch als Fortsetzung der vergangenen Rückrunde: „Wir haben den Aufwind von der vergangenen Rückrunde mitgenommen, in der wir Zweiter wurden, und haben auch aktuell wieder eine hohe Trainingsbeteiligung, was unsere Leistungen pusht.“ Die Zielsetzung für die neue Spielzeit formuliert der Trainer klar: „Wir wollen in dieser Saison aufsteigen und ganz oben mitmischen. Von daher war das mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen ein guter Start für uns.“
Der Spielfilm: 0:1 Schmitt (14.), 1:1 Manthey (17.), 2:1 Manthey (19.), 3:1 Ünal (21.), 4:1 Ergün (33.), 4:2 Klein (56.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 0:1 Kaul (15.), 0:2 Kaul (56.), 0:3 Bügus (86.)
Tore: 1:0 Schallmo (53. Foulelfmeter), 2:0 Grünewald (64. Foulelfmeter), 3:0 Schallmo (74.), 4:0 Heinen (77.)
Tore: 1:0 Henrich (14.), 2:0 Schwabauer (28.), 3:0 Quareti (35.)
Tore: 1:0 Wolf (16.), 1:1 Basmeydan (62.), 2:1 Kural (90.+7 Foulelfmeter)
Tore: 0:1 Benz (21.), 1:1 Dilber (30.), 1:2 Becker (85.), 1:3 Schön (90.+5)
Tore: 0:1 Grimm (8.), 0:2 Becking (25.), 0:3 Grimm (32.), 0:4 Becking (39.), 0:5 Korn (45.+1), 0:6 Grimm (45.+2), 0:7 Grimm (63.), 0:8 Ceylan (90.+1)