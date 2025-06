Rüdesheimer Böllerlaune gegen Bollenbach

RÜDESHEIM. Das war ein Ausrufezeichen! Der VfL Rüdesheim gewann das erste Relegationsspiel zur Bezirksliga Nahe gegen den Bollenbacher SV mit 7:0 (3:0) und holte sich ordentlich Selbstbewusstsein für das Rückspiel am Donnerstag. Vor geschätzt 700 Zuschauern am Rosengarten zündete der Vizemeister der Bad Kreuznacher A-Klasse gegen sein Birkenfelder Pendant sieben Böller und sorgte erneut für ein Fußball-Feuerwerk.

Zufrieden mit dem Auftritt seiner Jungs war natürlich auch VfL-Spielertrainer Baris Yakut, der aber direkt nach Abpfiff bemüht war, die Euphorie zu bremsen. Das Ergebnis dürfe nicht täuschen, sagte der 30-Jährige, der selbst zwei wunderschöne Tore zum Kantersieg beisteuerte – einmal per Schlenzer (18.), einmal per Freistoß mit Unterstützung von BSV-Keeper Timo Furtwängler (40.). „Wir haben erst 50 Prozent geschafft. Am Donnerstag heißt es wieder 0:0, und es kann schon ein Gegentor dazu führen, dass wir von vorne anfangen.“

Trotz des Erfolges: Schon bei kleinen Aktion hätte man gesehen, dass die Rüdesheimer nicht immer ganz in der Spur waren. „Da kann gerade bei einer anderen Kulisse eine Partie schnell kippen.“ Der Kontrahent aus dem Kreis Birkenfeld, der gegen den SV Oberhausen nicht nur die Meisterschaft, sondern auch drei Spieler durch Verletzung verloren hatte, dafür mit Justus Klein einen „Leihspieler“ vom SC Idar aufgeboten hatte, konnte die kleinen Rüdesheimer Unpässlichkeiten diesmal jedoch nicht bestrafen.