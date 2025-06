Rüdesheimer Bauchlandung auf dem Hartplatz

MITTELBOLLENBACH / RÜDESHEIM. Der VfL Rüdesheim muss nachsitzen. Was dank des 7:0 von vor drei Tagen noch nach einer Pflichtaufgabe auf dem Weg in die Fußball-Bezirksliga Nahe ausgesehen hatte, entwickelte sich zur schmerzhaften Baulandung im Staub von Mittelbollenbach. Der Bollenbacher SV gewann den zweiten Vergleich der beiden A-Klassen-Vizemeister von der Nahe mit 2:1 (0:0) und erzwang damit ein drittes Duell auf neutralem Platz am Sonntag in Simmertal. Anstoß ist um 15 Uhr.

Wer dem TuS Winzenheim und dem SV Oberhausen im Aufstiegsaufzug folgt und 16. Team in der Bezirksliga wird, entscheidet sich also in mehr als 270 Minuten. Der BSV hatte im Vorfeld mit allen Tricks versucht, das vorzeitige Aus im Aufstiegsrennen zu verhindern, war zum Rückspiel extra auf den Hartplatz in Mittelbollenbach ausgewichen, was in diesem Duell noch erlaubt war. „Klar, es ist nicht schön, wenn ein solches Spiel auf Hartplatz ausgetragen wird. Wir haben aber auch genügend Straßenkicker in unseren Reihen“, war VfL-Coach Baris Yakut zunächst nicht bange vor der harten Fußballrealität.

Doch seine Mannschaft tat sich schwer vor etwa 500 Zuschauern. Der BSV kam deutlich besser in die Partie, verbuchte schon in der ersten Halbzeit zwei, drei gute Möglichkeiten, bei denen VfL-Keeper Can Christ auf dem Posten war. Die Gäste hatten zudem noch Glück, dass bei einer vermeintlich elfmeterreifen Situation die Pfeife von Schiedsrichter Luca Dieterich (Rodenbach) stumm blieb. Die Rüdesheimer ihrerseits waren gegenüber dem Kantersieg nicht wiederzuerkennen. Yakut: „Vorne fehlte Präsenz, in den Zweikämpfen waren wir hintendran. Uns haben alle Tugenden gefehlt, sodass die Niederlage absolut in Ordnung ging.“