Rüdesheim II schießt Saisontor Nummer 100, Top-Zwei entschieden?

Bad Kreuznach. Am fünftletzten Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach I fanden lediglich vier Begegnungen am Sonntag statt.
Top-Team SV Winterbach II musste einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen verkraften. Obwohl die WInterbacher kurz vor Spielende erst zum 3:3-Ausgleich beim SV Oberhausen II kamen, beträgt der Rückstand auf den zweiten Rang nun sechs Zähler.
Diesen zweiten Tabellenplatz, der am Saisonende zu den Aufstiegsspielen in die A-Klasse Bad Kreuznach berechtigt, belegt derzeit der TuS Roxheim, der mit einem 6:0-Heimerfolg seinen elften (!) Sieg in Folge feierte.
Außerdem gewann die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II mit 4:0 zu Hause gegen die TSG Planig II und der VfL Rüdesheim mit 3:0 im Verfolgerduell gegen die SG Hochstetten/Nußbaum.
Die Begegnungen zwischen der SG Weinheim II und der SG Kirn II sowie der SG Spabrücken und des VfL Simmertal II gehen jeweils mit einer 2:0-Wertung an die Heimteam aufgrund von Nichtantritten.
Am Mittwoch holt noch die SG Guldenbachtal ihre Begegnung gegen den TuS Waldböckelheim II nach.
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Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert, waren geduldig und haben den Ball gut laufen lassen – das war ein Topspiel von uns“, resümierte Heimtrainer Leandro Filipe Cerqueira Gulipa nach der Partie.
Die Gastgeber bestimmten früh das Tempo und suchten immer wieder mit gezielten Bällen in die Tiefe den Weg vor das gegnerische Tor. Die SG Hochstetten/Nußbaum kam offensiv kaum zur Entfaltung und blieb über weite Strecken ungefährlich. Lediglich zwei Aktionen der Gäste im gesamten Spielverlauf sorgten für Gefahr: Vor der Pause parierte VfL-Keeper Fabio Gulipa stark im Eins-gegen-Eins, nach dem Wiederanpfiff war er bei einem Abschluss aus spitzem Winkel zur Stelle.
Die Hausherren hingegen belohnten sich kurz vor der Halbzeit für ihren Aufwand. Nach einem gefühlvollen Chipball von Kadir Atilkan setzte sich Eren Ergün durch und traf zur verdienten 1:0-Führung (39.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rüdesheim das spielbestimmende Team und legte nach. Enrico Piccoli erhöhte mit einer Hereingabe, die an Freund und Feind vorbeiging und direkt im Tor landete, auf 2:0 (66.).
Nur wenig später fiel die Vorentscheidung: Piccoli legte an der Strafraumkante quer auf Ergün, der das Leder unter die Latte setzte und seinen zweiten Treffer des Tages markierte (70.). Gleichzeitig bedeutete das Tor das 100. Saisontor für den VfL. „Wir sind immer wieder gut durchgekommen und hätten auch noch das ein oder andere Tor mehr machen können“, erklärte Gulipa.
In der Schlussphase verwalteten die Hausherren das Ergebnis souverän und ließen nichts mehr anbrennen. Schiedsrichter Sascha Kaiser leitete die Begegnung laut Gulipa „grundsolide“, auch wenn er sich „hier und da einen etwas früheren Pfiff“ gewünscht hätte.
Mit dem Heimsieg zieht der VfL Rüdesheim II in der Tabelle an der SG Hochstetten/Nußbaum vorbei und belegt nun Rang fünf, während die Gäste auf Platz sechs zurückfallen. Im Aufstiegsrennen werden sich beide Teams jedoch aller Voraussicht nach nicht mehr in dieser Saison beteiligen.
Der Spielfilm: 1:0 Ergün (39.), 2:0 Piccoli (66.), 3:0 Ergün (70.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Wilhelm (24. Handelfmeter), 2:0 Jung (33.), 3:0 Brase (90.), 4:0 Meisenheimer (90.+3 Eigentor)
Tore: 0:1 Zimmermann (12.), 1:1 Bernhardt (16.), 2:1 Schallmo (20.), 2:2 Kunz (51.), 3:1 Fritz (81.), 3:3 Kunz (90.)
Tore: 1:0 Sulzbach (27.), 2:0 Reimann (42.), 3:0 Baumgärtner (46.), 4:0 Sommer (58.), 5:0 (68. Eigentor), 6:0 Rust (90. Foulelfmeter)
Verlegte Partien des Spieltags: