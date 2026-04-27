Rüdesheim II schießt Saisontor Nummer 100, Top-Zwei entschieden?

Der VfL Rüdesheim II, hier mit Rodrigo Matos Cardoso gegen den TuS Waldböckelheim am Ball, präsentierte sich wie gewohnt treffsicher. – Foto: Belana Hall - Archiv

Bad Kreuznach. Am fünftletzten Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach I fanden lediglich vier Begegnungen am Sonntag statt.

Top-Team SV Winterbach II musste einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen verkraften. Obwohl die WInterbacher kurz vor Spielende erst zum 3:3-Ausgleich beim SV Oberhausen II kamen, beträgt der Rückstand auf den zweiten Rang nun sechs Zähler.

Diesen zweiten Tabellenplatz, der am Saisonende zu den Aufstiegsspielen in die A-Klasse Bad Kreuznach berechtigt, belegt derzeit der TuS Roxheim, der mit einem 6:0-Heimerfolg seinen elften (!) Sieg in Folge feierte.

Außerdem gewann die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II mit 4:0 zu Hause gegen die TSG Planig II und der VfL Rüdesheim mit 3:0 im Verfolgerduell gegen die SG Hochstetten/Nußbaum.

Die Begegnungen zwischen der SG Weinheim II und der SG Kirn II sowie der SG Spabrücken und des VfL Simmertal II gehen jeweils mit einer 2:0-Wertung an die Heimteam aufgrund von Nichtantritten.

Am Mittwoch holt noch die SG Guldenbachtal ihre Begegnung gegen den TuS Waldböckelheim II nach.