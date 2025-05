Rüdesheim holt im dritten Anlauf den Kreispokal

SEIBERSBACH. Das war eine Ansage! Mit 7:2 (4:2) fegte der VfL Rüdesheim im Bad Kreuznacher Kreispokalfinale den TuS Winzenheim vom neutralen Seibersbacher Fußballrasen. Hatte es bei Eintreffen der beiden Delegationen gerade rechtzeitig zu regnen aufgehört, so fegte anschließend die Mannschaft vom Rosengarten wie ein Orkan Stärke 7 über den frischgebackenen A-Klassen-Titelträger hinweg, der in der Meisterschaftsrunde noch zweimal erfolgreich gewesen war, sich im Pokal aber wie ein laues Lüftchen präsentierte.

Ein Ergebnis dieser Deutlichkeit hatte es in den vielen Jahren Bad Kreuznacher Kreispokal noch nicht gegeben.

Dass der Vergleich der beiden Top-Teams aus der Bad Kreuznacher A-Klasse eine dermaßen klare Angelegenheit werden würde, das hätte wohl keiner erwartet. Dass es ein Spektakel werden würde, das zeichnete sich allerdings schon früh ab. In einer sehr nervösen Anfangsphase ging der VfL mit dem ersten ordentlichen Angriff bereits nach sieben Minuten in Führung. Es sollte nicht der letzte große Auftritt von Torschütze Semih Celebi an diesem Abend sein.

