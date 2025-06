Rüdesheim-Coach Yakut: "Spaßfaktor darf nicht verloren gehen“

Rüdesheim. Als Tabellendritter war der VfL Rüdesheim in die Winterpause gegangen. Spätestens da hatte das Team von Baris Yakut Blut geleckt. Am Ende stand der Bezirksliga-Aufstieg in quasi allerletzter Minute, mit dem 6:5-Erfolg im Elfmeterschießen des Entscheidungsspiels gegen den Bollenbacher SV.