Rückzugsgerüchte um die SGE Bedburg-Hau sorgen für Unruhe

Am Wochenende verbreitete sich das Gerücht wie ein Lauffeuer: Offenbar erwägt die SGE Bedburg-Hau, ihre beiden Mannschaften nach der Saison freiwillig in einer tieferen Klasse an den Start gehen zu lassen. Die erste Mannschaft würde demnach in der Kreisliga A antreten, das zweite Team in der Kreisliga B. Noch befinden sich beide Mannschaften im Abstiegskampf. Sportlich ist also noch gar nichts entschieden. Doch was ist wirklich dran an diesem Gerücht? Vereinsvorsitzender Tim Kisters bezieht Stellung.
Auf die Frage, ob der Verein die beiden Mannschaften zurückziehen werde, antwortet Tim Kisters eindeutig: „Wir werden nicht zurückziehen. Beide Mannschaften werden die aktuelle Saison ordentlich zu Ende spielen und weiter um den Klassenerhalt kämpfen.“ Damit stellt er klar, dass die SGE Bedburg-Hau die laufende Spielzeit regulär beenden wird.
Darauf angesprochen, ob es stimme, dass beide Mannschaften im Sommer einen Neustart in einer jeweils tieferen Liga wagen sollen, äußert sich Kisters deutlich zurückhaltender. „Die SGE Bedburg-Hau wird auch nach der Saison Seniorenfußball anbieten. Wir wollen den Verein im Sommer finanziell neu ausrichten“, erklärt der Vorsitzende. „Derzeit führen wir Gespräche mit Spielern und Trainern und werden uns dann rechtzeitig auch öffentlich dazu äußern.“
Wie aus mehreren Quellen zu hören ist, sollen die Spieler ab der neuen Saison keine sogenannten Aufwandsentschädigungen mehr erhalten. Tim Kisters wollte dies am Sonntagmittag auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. Fest steht jedoch: Bei der SGE Bedburg-Hau ist derzeit viel in Bewegung, und manches scheint noch unklar oder nicht spruchreif.
Für den weiteren Saisonverlauf bedeutet dies: Die SGE Bedburg-Hau wird die Saison sportlich zu Ende spielen – die erste Mannschaft in der Bezirksliga (Gruppe 4), die zweite Mannschaft in der Kreisliga A Kleve/Geldern. Die zweite Mannschaft hat in der A-Liga nur noch eine geringe Chance auf den Klassenerhalt und wird höchstwahrscheinlich sportlich absteigen.
Bei der ersten Mannschaft stellt sich die Lage etwas anders dar. Mit aktuell 31 Punkten bestehen rechnerisch noch Möglichkeiten, den Abstieg zu verhindern. Dennoch könnte der Klassenerhalt schwer zu erreichen sein, da das Team derzeit ergebnistechnisch kriselt und in den kommenden Wochen auf mehrere schwere Gegner trifft. Hinzu kommt, dass die Motivation einzelner Spieler durch die aufgekommenen Gerüchte möglicherweise leidet.
Angenommen, die erste Mannschaft der SGE Bedburg-Hau würde den Klassenerhalt in der Bezirksliga sportlich schaffen und sich fristgerecht entscheiden, auf einen Startplatz für die Saison 2026/27 zu verzichten und stattdessen in die Kreisliga A zu gehen, hätte dies direkte Auswirkungen auf andere Vereine. Ein sportlich abgestiegener Bezirksligist würde dann profitieren und die Klasse halten.
Grundlage dafür ist die Auf- und Abstiegsregelung. Darin steht: „Mannschaften, die nicht sportliche Absteiger waren und die mit Ablauf des letzten angesetzten Punktespieltages aber spätestens am 20. Juni des aktuellen Spieljahres vom Spielbetrieb zurückgezogen und somit für die neue Spielzeit in dieser Klasse nicht mehr gemeldet werden, gelten nachträglich als Absteiger in ihrer Gruppe und verringern die Zahl der sportlichen Absteiger entsprechend.“
Der Abstiegskampf wirkt sich zudem auf die Tabellenzweiten der beiden B-Liga-Gruppen aus. Sollten aus dem Fußball-Kreis Kleve/Geldern zwei Bezirksligisten in die A-Liga absteigen, würden nur die Tabellenersten der beiden B-Liga-Gruppen aufsteigen. Aktuell deutet vieles darauf hin, denn nicht nur der ersten Mannschaft der SGE Bedburg-Hau droht der sportliche Abstieg – auch Alemannia Pfalzdorf und Viktoria Goch II sind akut gefährdet.
All dies sind zunächst nur Szenarien und „Was wäre, wenn“-Gedankenspiele. Im Gespräch mit Tim Kisters wird jedoch eines deutlich: Der Vorsitzende lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und arbeitet im Hintergrund gemeinsam mit seinen Mitstreitern fokussiert an der Zukunft des Vereins und der beiden Seniorenmannschaften – wie auch immer diese letztlich aussehen mag.