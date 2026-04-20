Rückzugsgerüchte um die SGE Bedburg-Hau sorgen für Unruhe

Der Abstiegskampf wirkt sich zudem auf die Tabellenzweiten der beiden B-Liga-Gruppen aus. Sollten aus dem Fußball-Kreis Kleve/Geldern zwei Bezirksligisten in die A-Liga absteigen, würden nur die Tabellenersten der beiden B-Liga-Gruppen aufsteigen. Aktuell deutet vieles darauf hin, denn nicht nur der ersten Mannschaft der SGE Bedburg-Hau droht der sportliche Abstieg – auch Alemannia Pfalzdorf und Viktoria Goch II sind akut gefährdet.

All dies sind zunächst nur Szenarien und „Was wäre, wenn“-Gedankenspiele. Im Gespräch mit Tim Kisters wird jedoch eines deutlich: Der Vorsitzende lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und arbeitet im Hintergrund gemeinsam mit seinen Mitstreitern fokussiert an der Zukunft des Vereins und der beiden Seniorenmannschaften – wie auch immer diese letztlich aussehen mag.