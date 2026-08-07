Rückzug vor Saisonstart: Bitteres Aus für den Kreisligisten

– Foto: Marcel Becker

Ein harter Schlag kurz vor dem Beginn der neuen Spielzeit: Der SSV Klingenberg hat seine Mannschaft aus dem Ligabetrieb zurückgezogen. Grund für die drastische Maßnahme ist ein akuter Personalengpass, der eine Teilnahme am Wettbewerb unmöglich macht. Die getroffene Entscheidung betrifft sowohl den Punktspielbetrieb als auch den Bezirkspokal.

Wie der Fußballbezirk Franken heute in einer Pressemitteilung bekanntgab, reichte der SSV Klingenberg mit Schreiben vom 5. August 2026 den offiziellen Rückzug seiner Mannschaft aus der Kreisliga B2 Franken ein. Dem Schritt voraus gegangen ist ein schmerzhafter personeller Aderlass: Der Verein begründet die Absage mit unerwarteten Spielerabgängen und zugleich fehlenden Neuzugängen. Die Kombination dieser beiden Faktoren führte schlussendlich zu einem eklatanten Spielermangel, der den Spielbetrieb bereits vor dem Start der Rundenspiele lahmlegt.

Die Terminliste behält ihre Gültigkeit

Für die verbleibenden Vereine in der Staffel bringt das Aus des SSV Klingenberg organisatorische Anpassungen mit sich. Die bereits an die Vereine verteilte Terminliste behält allerdings weiterhin ihre Gültigkeit. Auf einen Ersatz gegeneinander wird verzichtet: Die jeweiligen Gegner, die laut Spielplan auf den SSV Klingenberg getroffen wären, haben an den entsprechenden Spieltagen nun spielfrei.

Spvgg Möckmühl zieht kampflos weiter

Auch im Pokalwettbewerb hat der Rückzug unmittelbare Konsequenzen. Das für Samstag, den 15. August 2026, angesetzte Erstrundenspiel im ebmpapst-Bezirkspokal zwischen dem SSV Klingenberg und der Spvgg Möckmühl wurde offiziell abgesetzt. Die Spvgg Möckmühl erreicht durch den Ausfall der Partie kampflos die zweite Runde des Bezirkspokals Franken.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________