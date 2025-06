Der SC Brühl feiert den Aufstieg – Foto: Christian Kreuer

Rückzug von Rott ermöglicht Brühler Aufstieg Der SC Brühl steigt als drittbester Verein gemäß der Quotientenregelung in die Bezirksliga auf. Dies ermöglichte der Rückzug vom SV Rott, durch den ein weiterer Verein aufsteigen durfte. Verlinkte Inhalte KL A Rhein-Erft SC Brühl Arif Cinar

Der SC Brühl landete auf Rang zwei der Kreisliga A. In Bezug auf die Quotientenregelung war der SC der drittbeste Klub und hätte den Aufstieg somit nur knapp verpasst. Der Rückzug vom Landesligisten SV Rott sorgte allerdings dafür, dass auch der Platz drei der Quotiententabelle aufsteigt. Die Brühler konnten deshalb am Ende doch noch feiern. Trainer Arif Cinar sprach über die Saison.

"War mir schon klar, dass wir irgendwie aufsteigen werden" Der SC Brühl verabschiedete sich mit fünf aufeinanderfolgenden Siegen in die Sommerpause. Mit 72 Zählern und einem Torverhältnis von 131:42 reichte es schlussendlich trotzdem nur für den zweiten Platz. Durch den Rückzug vom SV Rott wurde die starke Saison der Brühler am Ende doch noch belohnt. Cinar nannte die Aspekte, die sein Team diese Spielzeit so stark gemacht hat: "Dieser Zusammenhalt, den die Mannschaft hat, Charakter, Ehrlichkeit, Wille." Weiter führte er aus: "Nachdem die Mannschaft am vierten Spieltag gegen Berrendorf gewonnen hat, war mir schon klar, dass wir irgendwie aufsteigen werden. Die Mannschaft ist eine Einheit. Die Mannschaft ist überragend stark was Persönlichkeiten angeht. Das war diese Saison eine sehr starke Leistung des Teams."

Am Ende reichte es dank der Quotientenregelung, bei der nach Abschluss der Saison bei allen Tabellenzweiten die Punktzahl durch die Anzahl absolvierter Spiele geteilt wird. Der SC war in einem Zweikampf mit dem Konkurrenten SV Lövenich, zog in jeder Statistik jedoch den Kürzeren. Um Platz zwei musste Cinar jedoch nicht zittern, denn auf den dritten Rang erspielte sich seine Truppe einen Vorsprung von ganzen 18 Punkten. "Wir freuen uns riesig, dass es geklappt hat"