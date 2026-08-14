Der TSV Meerbusch III nimmt nicht mehr an der Liga teil. – Foto: Michael Zöllner
Rückzug unmittelbar vor Saisonstart in der Kreisliga A
In der Kreisliga A Kempen-Krefeld steht der erste Absteiger unmittelbar vor dem 1. Spieltag fest, denn es hat einen Rückzug gegeben.
von André Nückel · Heute, 14:49 Uhr · 0 Leser
In der Kreisliga A Kempen-Krefeld steht der erste Absteiger zum Start des 1. Spieltags direkt fest: Der TSV Meerbusch hat seine dritte Mannschaft mit sofortiger Wirkung zurückgezogen, sie rückt damit an das Tabellenende. Alle Spiele mit Meerbusch III fallen aus, somit auch das Auftaktspiel des VfL Tönisberg II.
Oberliga-Klub TSV Meerbusch ist in der Kreisliga A aber noch mit seiner abgestiegenen Reserve vertreten.
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Der Spielplan der Kreisliga A Kempen-Krefeld
1. Spieltag
So., 16.08.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch II - TuRa Brüggen II
So., 16.08.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SSV Strümp
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg II - TSV Meerbusch III zg.
So., 16.08.26 15:00 Uhr SuS Schaag - SC Viktoria 07 Anrath
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - OSV Meerbusch II
So., 16.08.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TIV Nettetal
So., 16.08.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Niederkrüchten
So., 16.08.26 15:30 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Schiefbahn
So., 16.08.26 15:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SSV Strümp - TSV Meerbusch II
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Rhenania Hinsbeck
So., 23.08.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Kaldenkirchen
So., 23.08.26 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - SuS Schaag
So., 23.08.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III zg. - FC Hellas Krefeld
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Krefeld-Bockum II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TIV Nettetal - Hülser SV
So., 23.08.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - VfL Tönisberg II
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel
3. Spieltag
So., 30.08.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TSV Meerbusch III zg.
So., 30.08.26 14:00 Uhr TSV Meerbusch II - SC Schiefbahn
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg II - FC Hellas Krefeld
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SSV Strümp
So., 30.08.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SC Viktoria 07 Anrath
So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - TIV Nettetal
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Waldniel - OSV Meerbusch II
So., 30.08.26 15:30 Uhr SuS Schaag - TuRa Brüggen II
So., 30.08.26 15:30 Uhr Hülser SV - SC Niederkrüchten
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SuS Schaag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - DJK VfL Willich
So., 06.09.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Waldniel
So., 06.09.26 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - SC Rhenania Hinsbeck
So., 06.09.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III zg. - TSV Meerbusch II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Kaldenkirchen
So., 06.09.26 15:00 Uhr TIV Nettetal - VfL Tönisberg II
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Hülser SV
So., 06.09.26 15:30 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II
5. Spieltag
So., 13.09.26 13:00 Uhr VfL Tönisberg II - TSV Krefeld-Bockum II
So., 13.09.26 15:00 Uhr SuS Schaag - SC Schiefbahn
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - TSV Meerbusch III zg.
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - FC Hellas Krefeld
So., 13.09.26 15:00 Uhr TIV Nettetal - SC Niederkrüchten
So., 13.09.26 15:00 Uhr DJK VfL Willich - SC Viktoria 07 Anrath
So., 13.09.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TuRa Brüggen II
So., 13.09.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SSV Strümp
So., 13.09.26 15:30 Uhr Hülser SV - OSV Meerbusch II
6. Spieltag
Fr., 18.09.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Rhenania Hinsbeck
So., 20.09.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - Hülser SV
So., 20.09.26 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - DJK VfL Willich
So., 20.09.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TSV Meerbusch II
So., 20.09.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III zg. - SuS Schaag
So., 20.09.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - SC Waldniel
So., 20.09.26 15:00 Uhr SC Niederkrüchten - VfL Tönisberg II
So., 20.09.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TIV Nettetal
So., 20.09.26 15:30 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Kaldenkirchen
7. Spieltag
Fr., 25.09.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Viktoria 07 Anrath
So., 27.09.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg II - TSV Meerbusch II
So., 27.09.26 15:00 Uhr SuS Schaag - FC Hellas Krefeld
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - TSV Krefeld-Bockum II
So., 27.09.26 15:00 Uhr TIV Nettetal - OSV Meerbusch II
So., 27.09.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SC Schiefbahn
So., 27.09.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - TuRa Brüggen II
So., 27.09.26 15:30 Uhr SC Waldniel - TSV Meerbusch III zg.
So., 27.09.26 15:30 Uhr Hülser SV - SSV Strümp
8. Spieltag
Fr., 02.10.26 20:00 Uhr SSV Strümp - DJK VfL Willich
So., 04.10.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TIV Nettetal
So., 04.10.26 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - SC Niederkrüchten
So., 04.10.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SuS Schaag
So., 04.10.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III zg. - SC Rhenania Hinsbeck
So., 04.10.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - Hülser SV
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - TSV Kaldenkirchen
So., 04.10.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - VfL Tönisberg II
So., 04.10.26 15:30 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Waldniel
9. Spieltag
So., 11.10.26 13:00 Uhr VfL Tönisberg II - TSV Kaldenkirchen
So., 11.10.26 15:00 Uhr SuS Schaag - TSV Meerbusch II
So., 11.10.26 15:00 Uhr SC Niederkrüchten - TuRa Brüggen II
So., 11.10.26 15:00 Uhr TIV Nettetal - SSV Strümp
So., 11.10.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - FC Hellas Krefeld
So., 11.10.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - SC Schiefbahn
So., 11.10.26 15:30 Uhr SC Waldniel - TSV Krefeld-Bockum II
So., 11.10.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - OSV Meerbusch II
So., 11.10.26 15:30 Uhr Hülser SV - TSV Meerbusch III zg.
10. Spieltag
Fr., 16.10.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Niederkrüchten
So., 18.10.26 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - VfL Tönisberg II
So., 18.10.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Rhenania Hinsbeck
So., 18.10.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III zg. - DJK VfL Willich
So., 18.10.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TIV Nettetal
So., 18.10.26 15:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Viktoria 07 Anrath
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SuS Schaag
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - SC Waldniel
So., 18.10.26 15:30 Uhr FC Hellas Krefeld - Hülser SV
11. Spieltag
Fr., 23.10.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Schiefbahn
So., 25.10.26 13:00 Uhr VfL Tönisberg II - SuS Schaag
So., 25.10.26 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - TuRa Brüggen II
So., 25.10.26 15:00 Uhr TIV Nettetal - TSV Meerbusch III zg.
So., 25.10.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TSV Meerbusch II
So., 25.10.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - FC Hellas Krefeld
So., 25.10.26 15:30 Uhr SC Waldniel - TSV Kaldenkirchen
So., 25.10.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SSV Strümp
So., 25.10.26 15:30 Uhr Hülser SV - TSV Krefeld-Bockum II
12. Spieltag
Fr., 06.11.26 20:00 Uhr SSV Strümp - OSV Meerbusch II
So., 08.11.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - DJK VfL Willich
So., 08.11.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III zg. - SC Niederkrüchten
So., 08.11.26 14:30 Uhr SC Schiefbahn - SC Viktoria 07 Anrath
So., 08.11.26 15:00 Uhr TuRa Brüggen II - VfL Tönisberg II
So., 08.11.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Rhenania Hinsbeck
So., 08.11.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - Hülser SV
So., 08.11.26 15:30 Uhr SuS Schaag - SC Waldniel
So., 08.11.26 15:30 Uhr FC Hellas Krefeld - TIV Nettetal
13. Spieltag
Fr., 13.11.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - FC Hellas Krefeld
So., 15.11.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SSV Strümp
So., 15.11.26 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - SC Schiefbahn
So., 15.11.26 14:30 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SuS Schaag
So., 15.11.26 14:30 Uhr TIV Nettetal - TSV Krefeld-Bockum II
So., 15.11.26 14:30 Uhr DJK VfL Willich - TSV Meerbusch II
So., 15.11.26 14:30 Uhr Hülser SV - TSV Kaldenkirchen
So., 15.11.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg II - SC Waldniel
So., 15.11.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Meerbusch III zg.
14. Spieltag
Fr., 27.11.26 20:00 Uhr SSV Strümp - VfL Tönisberg II
So., 29.11.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Niederkrüchten
So., 29.11.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III zg. - OSV Meerbusch II
So., 29.11.26 14:30 Uhr SC Schiefbahn - TuRa Brüggen II
So., 29.11.26 14:30 Uhr SC Waldniel - SC Rhenania Hinsbeck
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Meerbusch II - TIV Nettetal
So., 29.11.26 14:30 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath
So., 29.11.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - DJK VfL Willich
So., 29.11.26 15:30 Uhr SuS Schaag - Hülser SV
15. Spieltag
Fr., 04.12.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Schiefbahn
So., 06.12.26 12:15 Uhr OSV Meerbusch II - FC Hellas Krefeld
So., 06.12.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Meerbusch III zg.
So., 06.12.26 14:15 Uhr SC Niederkrüchten - TSV Meerbusch II
So., 06.12.26 14:15 Uhr TIV Nettetal - TSV Kaldenkirchen
So., 06.12.26 14:15 Uhr DJK VfL Willich - SuS Schaag
So., 06.12.26 14:15 Uhr Hülser SV - SC Waldniel
So., 06.12.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg II - SC Rhenania Hinsbeck
So., 06.12.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Krefeld-Bockum II
16. Spieltag
So., 13.12.26 12:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - OSV Meerbusch II
So., 13.12.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III zg. - SSV Strümp
So., 13.12.26 14:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - Hülser SV
So., 13.12.26 14:15 Uhr SC Waldniel - DJK VfL Willich
So., 13.12.26 14:15 Uhr SuS Schaag - TIV Nettetal
So., 13.12.26 14:15 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Niederkrüchten
So., 13.12.26 14:15 Uhr TSV Meerbusch II - SC Viktoria 07 Anrath
So., 13.12.26 14:15 Uhr FC Hellas Krefeld - TuRa Brüggen II
So., 13.12.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg II - SC Schiefbahn
17. Spieltag
Fr., 18.12.26 20:00 Uhr SSV Strümp - FC Hellas Krefeld
Fr., 18.12.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - SuS Schaag
So., 20.12.26 12:15 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Krefeld-Bockum II
So., 20.12.26 12:15 Uhr OSV Meerbusch II - TSV Meerbusch II
So., 20.12.26 14:15 Uhr TIV Nettetal - SC Waldniel
So., 20.12.26 14:15 Uhr DJK VfL Willich - SC Rhenania Hinsbeck
So., 20.12.26 14:15 Uhr Hülser SV - VfL Tönisberg II
So., 20.12.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Meerbusch III zg.
So., 20.12.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Kaldenkirchen
18. Spieltag
Fr., 12.02.27 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Waldniel
Fr., 12.02.27 20:00 Uhr SSV Strümp - TSV Krefeld-Bockum II
So., 14.02.27 13:00 Uhr TSV Meerbusch III zg. - VfL Tönisberg II
So., 14.02.27 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - TSV Kaldenkirchen
So., 14.02.27 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Meerbusch II
So., 14.02.27 15:00 Uhr TIV Nettetal - SC Rhenania Hinsbeck
So., 14.02.27 15:00 Uhr SC Schiefbahn - FC Hellas Krefeld
So., 14.02.27 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SuS Schaag
So., 14.02.27 15:30 Uhr DJK VfL Willich - Hülser SV
19. Spieltag
So., 21.02.27 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Schiefbahn
So., 21.02.27 13:00 Uhr VfL Tönisberg II - DJK VfL Willich
So., 21.02.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - SSV Strümp
So., 21.02.27 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - TuRa Brüggen II
So., 21.02.27 15:00 Uhr SuS Schaag - OSV Meerbusch II
So., 21.02.27 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Meerbusch III zg.
So., 21.02.27 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SC Niederkrüchten
So., 21.02.27 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Viktoria 07 Anrath
So., 21.02.27 15:30 Uhr Hülser SV - TIV Nettetal
20. Spieltag
Fr., 26.02.27 20:00 Uhr SSV Strümp - TSV Kaldenkirchen
Fr., 26.02.27 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - Hülser SV
So., 28.02.27 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - SC Waldniel
So., 28.02.27 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SuS Schaag
So., 28.02.27 13:00 Uhr TSV Meerbusch III zg. - TSV Krefeld-Bockum II
So., 28.02.27 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - VfL Tönisberg II
So., 28.02.27 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Meerbusch II
So., 28.02.27 15:00 Uhr TIV Nettetal - DJK VfL Willich
So., 28.02.27 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Rhenania Hinsbeck
21. Spieltag
So., 07.03.27 13:00 Uhr VfL Tönisberg II - TIV Nettetal
So., 07.03.27 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - FC Hellas Krefeld
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Schiefbahn
So., 07.03.27 15:00 Uhr SuS Schaag - SSV Strümp
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - TSV Meerbusch III zg.
So., 07.03.27 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - OSV Meerbusch II
So., 07.03.27 15:30 Uhr SC Waldniel - TuRa Brüggen II
So., 07.03.27 15:30 Uhr Hülser SV - SC Viktoria 07 Anrath
So., 07.03.27 15:30 Uhr DJK VfL Willich - SC Niederkrüchten
22. Spieltag
Fr., 12.03.27 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Waldniel
Fr., 12.03.27 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - TIV Nettetal
So., 14.03.27 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - VfL Tönisberg II
So., 14.03.27 13:00 Uhr TSV Meerbusch III zg. - TSV Kaldenkirchen
So., 14.03.27 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - Hülser SV
So., 14.03.27 15:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Rhenania Hinsbeck
So., 14.03.27 15:00 Uhr SC Schiefbahn - SuS Schaag
So., 14.03.27 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Meerbusch II
So., 14.03.27 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - DJK VfL Willich
23. Spieltag
So., 21.03.27 13:00 Uhr VfL Tönisberg II - SC Niederkrüchten
So., 21.03.27 15:00 Uhr TIV Nettetal - SC Viktoria 07 Anrath
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - TSV Krefeld-Bockum II
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - FC Hellas Krefeld
So., 21.03.27 15:00 Uhr SuS Schaag - TSV Meerbusch III zg.
So., 21.03.27 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SSV Strümp
So., 21.03.27 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Schiefbahn
So., 21.03.27 15:30 Uhr Hülser SV - TuRa Brüggen II
So., 21.03.27 15:30 Uhr DJK VfL Willich - OSV Meerbusch II
24. Spieltag
Mi., 24.03.27 18:30 Uhr TSV Meerbusch III zg. - SC Waldniel
Mi., 24.03.27 19:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TSV Kaldenkirchen
Do., 25.03.27 19:00 Uhr TSV Meerbusch II - VfL Tönisberg II
Do., 25.03.27 19:00 Uhr SC Schiefbahn - SC Rhenania Hinsbeck
Do., 25.03.27 19:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SuS Schaag
Do., 25.03.27 19:00 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Niederkrüchten
Do., 25.03.27 19:00 Uhr OSV Meerbusch II - TIV Nettetal
Do., 25.03.27 19:00 Uhr TuRa Brüggen II - DJK VfL Willich
Do., 25.03.27 20:00 Uhr SSV Strümp - Hülser SV
25. Spieltag
Fr., 02.04.27 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - OSV Meerbusch II
So., 04.04.27 13:00 Uhr VfL Tönisberg II - SC Viktoria 07 Anrath
So., 04.04.27 15:00 Uhr TIV Nettetal - TuRa Brüggen II
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - TSV Meerbusch II
So., 04.04.27 15:00 Uhr SuS Schaag - TSV Krefeld-Bockum II
So., 04.04.27 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TSV Meerbusch III zg.
So., 04.04.27 15:30 Uhr Hülser SV - SC Schiefbahn
So., 04.04.27 15:30 Uhr DJK VfL Willich - SSV Strümp
So., 04.04.27 15:30 Uhr SC Waldniel - FC Hellas Krefeld
26. Spieltag
Fr., 09.04.27 20:00 Uhr SSV Strümp - TIV Nettetal
So., 11.04.27 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Waldniel
So., 11.04.27 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - SC Viktoria 07 Anrath
So., 11.04.27 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Niederkrüchten
So., 11.04.27 13:00 Uhr TSV Meerbusch III zg. - Hülser SV
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - VfL Tönisberg II
So., 11.04.27 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Rhenania Hinsbeck
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - SuS Schaag
So., 11.04.27 15:00 Uhr SC Schiefbahn - DJK VfL Willich
27. Spieltag
Fr., 16.04.27 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - SSV Strümp
So., 18.04.27 13:00 Uhr VfL Tönisberg II - OSV Meerbusch II
So., 18.04.27 15:00 Uhr TIV Nettetal - SC Schiefbahn
So., 18.04.27 15:00 Uhr SuS Schaag - TSV Kaldenkirchen
So., 18.04.27 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TSV Krefeld-Bockum II
So., 18.04.27 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TuRa Brüggen II
So., 18.04.27 15:30 Uhr SC Waldniel - TSV Meerbusch II
So., 18.04.27 15:30 Uhr Hülser SV - FC Hellas Krefeld
So., 18.04.27 15:30 Uhr DJK VfL Willich - TSV Meerbusch III zg.
28. Spieltag
Fr., 23.04.27 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Viktoria 07 Anrath
So., 25.04.27 13:00 Uhr TSV Meerbusch III zg. - TIV Nettetal
So., 25.04.27 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - Hülser SV
So., 25.04.27 15:00 Uhr SuS Schaag - VfL Tönisberg II
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - SC Rhenania Hinsbeck
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Waldniel
So., 25.04.27 15:00 Uhr TuRa Brüggen II - OSV Meerbusch II
So., 25.04.27 15:00 Uhr SC Schiefbahn - SC Niederkrüchten
So., 25.04.27 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - DJK VfL Willich
29. Spieltag
Fr., 30.04.27 18:30 Uhr SC Niederkrüchten - TSV Meerbusch III zg.
So., 02.05.27 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - SSV Strümp
So., 02.05.27 13:00 Uhr VfL Tönisberg II - TuRa Brüggen II
So., 02.05.27 15:00 Uhr TIV Nettetal - FC Hellas Krefeld
So., 02.05.27 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TSV Kaldenkirchen
So., 02.05.27 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Schiefbahn
So., 02.05.27 15:30 Uhr SC Waldniel - SuS Schaag
So., 02.05.27 15:30 Uhr Hülser SV - TSV Meerbusch II
So., 02.05.27 15:30 Uhr DJK VfL Willich - TSV Krefeld-Bockum II
30. Spieltag
Fr., 07.05.27 20:00 Uhr SSV Strümp - TuRa Brüggen II
So., 09.05.27 13:00 Uhr TSV Meerbusch III zg. - SC Viktoria 07 Anrath
So., 09.05.27 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TIV Nettetal
So., 09.05.27 15:00 Uhr SuS Schaag - SC Rhenania Hinsbeck
So., 09.05.27 15:00 Uhr SC Schiefbahn - OSV Meerbusch II
So., 09.05.27 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Niederkrüchten
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - DJK VfL Willich
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - Hülser SV
So., 09.05.27 15:30 Uhr SC Waldniel - VfL Tönisberg II
31. Spieltag
So., 23.05.27 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Schiefbahn
So., 23.05.27 13:00 Uhr VfL Tönisberg II - SSV Strümp
So., 23.05.27 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - TSV Meerbusch III zg.
So., 23.05.27 15:00 Uhr TIV Nettetal - TSV Meerbusch II
So., 23.05.27 15:00 Uhr SC Niederkrüchten - TSV Krefeld-Bockum II
So., 23.05.27 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SC Waldniel
So., 23.05.27 15:30 Uhr Hülser SV - SuS Schaag
So., 23.05.27 15:30 Uhr DJK VfL Willich - TSV Kaldenkirchen
So., 23.05.27 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - FC Hellas Krefeld
32. Spieltag
So., 30.05.27 13:00 Uhr TSV Meerbusch III zg. - TuRa Brüggen II
So., 30.05.27 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Viktoria 07 Anrath
So., 30.05.27 15:00 Uhr SC Schiefbahn - SSV Strümp
So., 30.05.27 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - OSV Meerbusch II
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - SC Niederkrüchten
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - TIV Nettetal
So., 30.05.27 15:00 Uhr SuS Schaag - DJK VfL Willich
So., 30.05.27 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - VfL Tönisberg II
So., 30.05.27 15:30 Uhr SC Waldniel - Hülser SV
33. Spieltag
Fr., 04.06.27 20:00 Uhr SSV Strümp - TSV Meerbusch III zg.
So., 06.06.27 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - TSV Krefeld-Bockum II
So., 06.06.27 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - FC Hellas Krefeld
So., 06.06.27 15:00 Uhr SC Schiefbahn - VfL Tönisberg II
So., 06.06.27 15:00 Uhr TIV Nettetal - SuS Schaag
So., 06.06.27 15:00 Uhr SC Niederkrüchten - TSV Kaldenkirchen
So., 06.06.27 15:30 Uhr Hülser SV - SC Rhenania Hinsbeck
So., 06.06.27 15:30 Uhr DJK VfL Willich - SC Waldniel
So., 06.06.27 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Meerbusch II
34. Spieltag
So., 13.06.27 13:00 Uhr TSV Meerbusch III zg. - SC Schiefbahn
So., 13.06.27 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TuRa Brüggen II
So., 13.06.27 13:00 Uhr VfL Tönisberg II - Hülser SV
So., 13.06.27 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Strümp
So., 13.06.27 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - OSV Meerbusch II
So., 13.06.27 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Viktoria 07 Anrath
So., 13.06.27 15:00 Uhr SuS Schaag - SC Niederkrüchten
So., 13.06.27 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - DJK VfL Willich
So., 13.06.27 15:30 Uhr SC Waldniel - TIV Nettetal