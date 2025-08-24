Rückzug noch vor dem Saisonstart und eine Absage

Im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall gab es vor dem Start in die Kreisligen eine Absage aufgrund von Spielermangels und zudem einen Rückzug. Diese Informationen teilt der Bezirk dazu mit:

In der Kreisliga B1 gibt es für den 24.08. bereits eine Spielabsage: ASGI Schorndorf – TSV Strümpfelbach, von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt.

In der Kreisliga B2 hat der FC Viktoria Backnang II seine Mannschaft noch vor dem Saisonstart zurückgezogen.

Die ersten Spieltage der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall

1. Spieltag

So., 24.08.25 12:30 Uhr SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II - TSV Oberbrüden

So., 24.08.25 12:30 Uhr FC Welzheim II - SVG Kirchberg

So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Winnenden - TSV Leutenbach

Mi., 03.09.25 19:45 Uhr TSV Lippoldsweiler - SF Großerlach

Di., 23.09.25 19:00 Uhr SC Fornsbach - SV Spiegelberg



2. Spieltag

So., 31.08.25 15:00 Uhr SF Großerlach - SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II

So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Oberbrüden - TSV Schwaikheim II

So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Leutenbach - SV Spiegelberg

So., 31.08.25 15:00 Uhr SC Fornsbach - FC Welzheim II

Di., 16.09.25 19:30 Uhr SGM Aspach - TSV Lippoldsweiler



3. Spieltag

So., 07.09.25 11:00 Uhr TSV Schwaikheim II - SF Großerlach

So., 07.09.25 12:30 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach II - TSV Oberbrüden

So., 07.09.25 12:30 Uhr SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II - SGM Aspach

So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Lippoldsweiler - SVG Kirchberg

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Spiegelberg - FC Welzheim II

