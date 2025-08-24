Rückzug noch vor dem Saisonstart und eine Absage

Im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall gab es vor dem Start in die Kreisligen eine Absage aufgrund von Spielermangels und zudem einen Rückzug. Diese Informationen teilt der Bezirk dazu mit:
In der Kreisliga B1 gibt es für den 24.08. bereits eine Spielabsage: ASGI Schorndorf – TSV Strümpfelbach, von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt.
In der Kreisliga B2 hat der FC Viktoria Backnang II seine Mannschaft noch vor dem Saisonstart zurückgezogen.
---
Die ersten Spieltage der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall
1. Spieltag
So., 24.08.25 12:30 Uhr SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II - TSV Oberbrüden
So., 24.08.25 12:30 Uhr FC Welzheim II - SVG Kirchberg
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Winnenden - TSV Leutenbach
Mi., 03.09.25 19:45 Uhr TSV Lippoldsweiler - SF Großerlach
Di., 23.09.25 19:00 Uhr SC Fornsbach - SV Spiegelberg
2. Spieltag
So., 31.08.25 15:00 Uhr SF Großerlach - SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Oberbrüden - TSV Schwaikheim II
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Leutenbach - SV Spiegelberg
So., 31.08.25 15:00 Uhr SC Fornsbach - FC Welzheim II
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SGM Aspach - TSV Lippoldsweiler
3. Spieltag
So., 07.09.25 11:00 Uhr TSV Schwaikheim II - SF Großerlach
So., 07.09.25 12:30 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach II - TSV Oberbrüden
So., 07.09.25 12:30 Uhr SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II - SGM Aspach
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Lippoldsweiler - SVG Kirchberg
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Spiegelberg - FC Welzheim II
