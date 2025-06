Rückzug mit Auswirkungen auf den Abstieg und die Relegation

Mit gestriger Mail hat der Verein mitgeteilt, dass er viele Spielerinnen der Ersten Mannschaft verloren hat und sich außer Stande sieht, eine schlagkräftige Mannschaft für den Spielbetrieb der Regionenliga zu stellen. Aus diesem Grund wird die erste Mannschaft aus dem Spielbetrieb genommen und man startet einen Neuaufbau in der Bezirksliga. Dadurch steht die SGM Oppenweiler/Sulzbach II auf einem Nichtabstiegsplatz, Relegation spielt, nach Verzicht des TV Aldingen, nun FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

---

Erstmalig wird im Bezirk der Supercup ausgetragen, hierbei trifft der Meister der Bezirksliga auf den amtierenden Pokalsieger. In diesem Jahr lautet die Paarung: SV Leonberg/Eltingen vs TASV Hessigheim - eine reizvolle Partie, die auch viele Zuschauer verspricht. Gespielt wurde es der Supercup am 20.07.2025 um 15 Uhr. Was noch fehlt, ist der Spielort. Sie erhalten hiermit die Möglichkeit, sich für die Ausrichtung des Supercups zu bewerben, Rasen ist Pflicht. Es gelten die Bedingungen der Relegation. Nutzen Sie die Chance Ihren Verein zu präsentieren und generieren Sie Einnahmen für die Vereinskasse. Die Bewerbungsfrist endet mit Ablauf des 30.06.2025!