Rückzug in der Bezirksliga: Erster Absteiger steht fest

In der Bezirksliga Hamburg steht der erste Absteiger fest, denn in der Gruppe Süd (2) hat der TSV Neuland mit sofortiger Wirkung seine Mannschaft abgemeldet. Das bisherige Schlusslicht erklärt seine Entscheidung in einem langen Statement.
Im bis dato letzten Spiel ging Neuland gegen den FFC Finkenwerder mit 0:17 unter. Diese Klatsche war der Höhepunkt schwieriger Monate, denn die rote Laterne trug Neuland zu diesem Zeitpunkt schon lange; insgesamt kassierte der sieglose Letzte 119 Gegentore bis zur Abmeldung.
"Bitteres Ende" lautet die Überschrift der Stellungnahme des TSV Neuland, die wir euch folgend im Wortlaut zeigen.
"Liebe Mitglieder, Fans und Unterstützer,
wir müssen euch heute leider eine schwere Entscheidung mitteilen: Unsere 1. Herrenmannschaft wird mit sofortiger Wirkung aus dem laufenden Spielbetrieb in der Bezirksliga zurückgezogen.
Um nicht erneut so hoch wie gegen Finkenwerder zu verlieren, erfolgt diese Maßnahme, die verständlich ist. So hat der Klub einerseits genügend Zeit, sich vernünftig auf die neue Saison vorzubereiten, andererseits verlieren die Spieler, die bis zum Schluss die Fahne hochgehalten haben, nicht die Lust am Fußball. Denn: Wären weitere Niederlagen wie das 0:17 hinzugekommen, wäre das nämlich zwangsläufig die Folge gewesen.
Die Tabelle der Liga hat sich entsprechend aktualisiert, weil die Spiele des TSV Neuland annulliert wurden.
