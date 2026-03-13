Rückzug in der Bezirksliga: Erster Absteiger steht fest

Entscheidung vor dem Wochenende: TSV Neuland hört auf. – Foto: IMAGO IMAGES

In der Bezirksliga Hamburg steht der erste Absteiger fest, denn in der Gruppe Süd (2) hat der TSV Neuland mit sofortiger Wirkung seine Mannschaft abgemeldet. Das bisherige Schlusslicht erklärt seine Entscheidung in einem langen Statement.

Im bis dato letzten Spiel ging Neuland gegen den FFC Finkenwerder mit 0:17 unter . Diese Klatsche war der Höhepunkt schwieriger Monate, denn die rote Laterne trug Neuland zu diesem Zeitpunkt schon lange; insgesamt kassierte der sieglose Letzte 119 Gegentore bis zur Abmeldung.

"Liebe Mitglieder, Fans und Unterstützer, wir müssen euch heute leider eine schwere Entscheidung mitteilen: Unsere 1. Herrenmannschaft wird mit sofortiger Wirkung aus dem laufenden Spielbetrieb in der Bezirksliga zurückgezogen.

Verständliche Entscheidung des TSV Neuland

Bereits am vergangenen Wochenende konnten wir nur noch mit 8 Spielern antreten.Auch für das kommende Spiel ist es uns nicht möglich, eine vollständige Mannschaft zu stellen.Damit wäre ein Nichtantritt unausweichlich gewesen, der am Ende dieselben Konsequenzen gehabt hätte. Aus diesem Grund hat der Vorstand – nach vielen Überlegungen – diese Entscheidung getroffen. Diese Saison war ohnehin eine sehr schwierige für uns, aber ein solches Ende hat sich niemand im Verein gewünscht.Trotzdem ist es uns wichtig, offen und ehrlich mit euch zu sein und euch über diesen Schritt zu informieren. Die Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen.Wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, wird sich zeigen. Wir werden die Zeit nutzen, um gemeinsam zu schauen, wie die Zukunft in der Kreisklasse aussehen kann.Danke an alle, die uns in dieser schwierigen Saison unterstützt, begleitet und die Treue gehalten haben!"

Um nicht erneut so hoch wie gegen Finkenwerder zu verlieren, erfolgt diese Maßnahme, die verständlich ist. So hat der Klub einerseits genügend Zeit, sich vernünftig auf die neue Saison vorzubereiten, andererseits verlieren die Spieler, die bis zum Schluss die Fahne hochgehalten haben, nicht die Lust am Fußball. Denn: Wären weitere Niederlagen wie das 0:17 hinzugekommen, wäre das nämlich zwangsläufig die Folge gewesen.

Die Tabelle der Liga hat sich entsprechend aktualisiert, weil die Spiele des TSV Neuland annulliert wurden.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: