Rückzug in der B-Liga KLB BIEDENKOPF: +++ In der Winterpause hat sich das Tabellenschlusslicht der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf aus dem Spielbetrieb abgemeldet +++

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf hat der FV Wehrda seine am Tabellenende stehende dritte Mannschaft in der Winterpause aus dem Spielbetrieb genommen. Die bisherigen Ergebnisse bleiben bestehen, damit auch die einzigen Punktgewinne gegen SG Holzhausen/Hommertshausen (6:0) und Vatanspor Dautphe (2:2). Alle zukünftigen Partien werden mit drei Punkten und 3:0 Toren für den Gegner gewertet. Das teilte Kreisfußballwart Diether Achenbach nun mit.