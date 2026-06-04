 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Rückzug hat Einfluss auf Bezirksliga-Relegation: der aktuelle Stand

In der Bezirksliga-Niederrhein ermitteln die Tabellen-15. nach Saisonende in der Relegation noch drei weitere Absteiger. FuPa zeigt euch die aktuellen Teilnehmer und Paarungen vor dem letzten Spieltag.

von André Nückel · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Wermelskirchen steigt ab.
Wermelskirchen steigt ab. – Foto: Peter Teinovic

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Am Wochenende steht in der Bezirksliga Niederrhein der letzte Spieltag an - und es gibt noch viele Fragezeichen im Abstiegskampf. Gesucht werden nämlich noch viele direkte Absteiger und demnach ebenfalls Teilnehmer für die Relegation, die spätestens kommenden Mittwoch beginnen dürfte. Die Ausgangslage der Gruppe 2 ha sich zudem durch den Rückzug des SV Wermelskirchen verändert, weil der ehemalige Landesligist an das Tabellenende rückt.

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So läuft die Relegation ab

Anders als beim Aufstieg in die Landesliga läuft die Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt nicht in einer Dreiergruppe ab. Auch hat die Regionalliga West keinen Einfluss auf die Anzahl der Mannschaften, die absteigen müssen. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat schon vor der Saison die drei Paarungen mit Hin- und Rückspiel ausgelost, deren Gewinner die Klasse halten und deren Verlierer in die Kreisliga A absteigen. An dieser Relegation müssen/dürfen die sechs Tabellenfünfzehnten teilnehmen.

Vor dem vorletzten Spieltag der Bezirksliga Niederrhein ist die Ausgangslage unfassbar spannend, denn noch kein einziger Teilnehmer steht fest! Wäre jetzt Schluss, sähen die Paarungen wie folgt aus:

Aktuelle Teilnehmer zum Stand 27. Mai:

  • Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 2: SSV Berghausen (oder DV Solingen II / SG Hackenberg) - Fünfzehnter Bezirksliga 3: 1. FC Viersen (oder SC Union Nettetal II)
  • Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 6: Sportfreunde Königshardt (oder SpVgg Steele / Arminia Lirich) - Fünfzehnter Bezirksliga 1: CfR Links Düsseldorf (oder VdS Nievenheim)
  • Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 4: Westfalia Anholt (oder SV Friedrichsfeld / Sportfreunde Lowick) - Fünfzehnter Bezirksliga 5: Rhenania Hamborn (oder Viktoria Buchholz / 1. FC Mülheim-Styrum)

  • Hinspiele ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr:
  • Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 2 - Fünfzehnter Bezirksliga 3
  • Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 6 - Fünfzehnter Bezirksliga 1
  • Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 4 - Fünfzehnter Bezirksliga 5

  • Rückspiele ab Sonntag, 14. Juni 2026, 15 Uhr:
  • Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 3 - Fünfzehnter Bezirksliga 2
  • Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 1 - Fünfzehnter Bezirksliga 6
  • Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 5 - Fünfzehnter Bezirksliga 4

Wichtig: Die Mannschaft mit den meisten Punkten nach zwei Spielen ist der Gesamtsieger und hält die Klasse. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz. Herrscht auch hier Gleichstand, gewinnt das Team mit den mehr erzielten Toren. Besteht auch dann noch Gleichstand, wird der Sieger im Rückspiel nach vorheriger Verlängerung durch das Elfmeterschießen ermittelt.

Alle Termine der Relegation und Entscheidungsspiele

Sollten Entscheidungsspiele zur Ermittlung der Relegationsteilnehmer nötig sein, haben die Entscheidungsspiele natürlich Vorrang. Die Relegation würde terminlich nach hinten verschoben werden. Wahrscheinliche Termine in diesem Fall:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Falls notwendig:

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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