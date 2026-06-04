Rückzug hat Einfluss auf Bezirksliga-Relegation: der aktuelle Stand

Wermelskirchen steigt ab. – Foto: Peter Teinovic

Am Wochenende steht in der Bezirksliga Niederrhein der letzte Spieltag an - und es gibt noch viele Fragezeichen im Abstiegskampf. Gesucht werden nämlich noch viele direkte Absteiger und demnach ebenfalls Teilnehmer für die Relegation, die spätestens kommenden Mittwoch beginnen dürfte. Die Ausgangslage der Gruppe 2 ha sich zudem durch den Rückzug des SV Wermelskirchen verändert, weil der ehemalige Landesligist an das Tabellenende rückt .

So läuft die Relegation ab

Anders als beim Aufstieg in die Landesliga läuft die Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt nicht in einer Dreiergruppe ab. Auch hat die Regionalliga West keinen Einfluss auf die Anzahl der Mannschaften, die absteigen müssen. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat schon vor der Saison die drei Paarungen mit Hin- und Rückspiel ausgelost, deren Gewinner die Klasse halten und deren Verlierer in die Kreisliga A absteigen. An dieser Relegation müssen/dürfen die sechs Tabellenfünfzehnten teilnehmen.

Vor dem vorletzten Spieltag der Bezirksliga Niederrhein ist die Ausgangslage unfassbar spannend, denn noch kein einziger Teilnehmer steht fest! Wäre jetzt Schluss, sähen die Paarungen wie folgt aus: