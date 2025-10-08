Rückzug einer Mannschaft, Absage, Spielverlegung und Spielwertung

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Der VfL Winterbach hat heute mitgeteilt, dass er in der Kreisliga A2 seine Mannschaft (VfL Winterbach II) per sofort vom Spielbetrieb abmeldet.
Die bisherigen Spiele wurden somit als Testspiele gewertet, die weiteren Spiele fallen aus.
Die Tabelle in der Kreisliga A2 wurde bereits bereinigt.
Spielabsage im IN.VIVO-Bezirkspokal der Frauen:
08.10.2025, TSV Sulzdorf – SGM TSV Crailsheim/VfB Jagstheim/SV Onolzheim 2 – von Sulzdorf aufgrund zu wenig Spielerinnen abgesagt.
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Die Ansetzung des folgenden Spiels hat sich geändert:
Bezirksliga
Spielkennung: 351260118
SV Deckenpfronn – SV Vaihingen
Alter Termin:
Sonntag, den 07.12.2025 um 14.00 Uhr
Neuer Termin:
Freitag, den 05.12.2025 um 19.30 Uhr
Das Sportgericht hat folgendes Urteil ausgefertigt:
Kreisliga B, Staffel 4
Spielkennung :351327033
VfB Obertürkheim - SKG Botnang II
vom 02.10.2025
Das Spiel ist dem Verein SKG Botnang II gemäß § 46 SpO mit 0:3 Toren als verloren gewertet worden.
