Rückzug einer Mannschaft, Absage, Spielverlegung und Spielwertung

Der VfL Winterbach hat heute mitgeteilt, dass er in der Kreisliga A2 seine Mannschaft (VfL Winterbach II) per sofort vom Spielbetrieb abmeldet.

Die bisherigen Spiele wurden somit als Testspiele gewertet, die weiteren Spiele fallen aus.

Die Tabelle in der Kreisliga A2 wurde bereits bereinigt.

Spielabsage im IN.VIVO-Bezirkspokal der Frauen:

08.10.2025, TSV Sulzdorf – SGM TSV Crailsheim/VfB Jagstheim/SV Onolzheim 2 – von Sulzdorf aufgrund zu wenig Spielerinnen abgesagt.