Rückzug des SV Rosellen schwerer Rückschlag für Frauenfußball in Neuss Nach vielen Jahren auf hohem Niveau hat der SV Rosellen sein Frauenteam aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. von RP / David Beineke · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Die Frauen des SV Rosellen nehmen nicht mehr am Spielbetrieb teil. – Foto: SSVg Velbert 02

Die Fußballerinnen des SV Rosellen kannten in den vergangenen Jahren nur eine Richtung: aufwärts. Nach vielen Spielzeiten als Topteam in der Landesliga gelang 2024 als Meister der Aufstieg in die Niederrheinliga, in der die Truppe aus dem Neusser Süden zweimal hintereinander Rang fünf belegte und damit sogar den arrivierten Lokalrivalen SG Kaarst hinter sich ließ. Ganz zu schweigen von den vier Kreispokalsiegen in Folge. Doch diese Erfolgsgeschichte fand in diesem Sommer ein abruptes Ende. Der Verein zog seine Frauenmannschaft vom Spielbetrieb zurück.

Erstmals richtig sichtbar wurde das am Wochenende in der ersten Runde des Niederrheinpokals. Während die SG Kaarst beim DSC 99 in Düsseldorf knapp mit 4:3 gewann, war die Partie der Rosellenerinnen bei Viktoria Winnekendonk als abgesetzt aufgeführt. „Eigentlich hatten wir gar nicht gemeldet, sind dann aber irgendwie doch im Lostopf gelandet“, erklärt Robin Geißler in seiner Funktion als Fußball-Abteilungsleiter des SV Rosellen. Dass der SVR keine Frauenmannschaft mehr ins Rennen schickt, ist das Ergebnis eines längeren Prozesses, der seinen Anfang in der Ankündigung von Trainer Tobias Haitz nahm, dass für ihn definitiv nach der Saison 2025/2026 Schluss ist. „Tobi hat immer ganz offen kommuniziert, wie seine Pläne sind. Gleichwohl hat dann für den Verein eine extrem schwere Aufgabe begonnen. Denn viele Spielerinnen haben auch wegen ihm in Rosellen gespielt oder haben weitergemacht, obwohl sie eigentlich schon aufhören wollten“, sagt Geißler. Ex-Profi Tobias Haitz, der in den vergangenen Jahren auch Teil der Kleinfeld-Nationalmannschaft war, heuerte Anfang 2022 in Rosellen an und entwickelte die Mannschaft kontinuierlich weiter. Er machte aber auch nie ein Geheimnis daraus, dass er nach Höherem strebt. Nebenher arbeitete er fleißig an Trainerlizenzen, was ihm in diesem Sommer auch die Möglichkeit eröffnete, in einem Profiverein einzusteigen. Der 1. FC Köln verpflichtete ihn für das Trainerteam seiner Frauenmannschaft in der 2. Liga.