Rückzug des SV Rosellen schwerer Rückschlag für Frauenfußball in Neuss

Die Fußballerinnen des SV Rosellen kannten in den vergangenen Jahren nur eine Richtung: aufwärts. Nach vielen Spielzeiten als Topteam in der Landesliga gelang 2024 als Meister der Aufstieg in die Niederrheinliga, in der die Truppe aus dem Neusser Süden zweimal hintereinander Rang fünf belegte und damit sogar den arrivierten Lokalrivalen SG Kaarst hinter sich ließ. Ganz zu schweigen von den vier Kreispokalsiegen in Folge. Doch diese Erfolgsgeschichte fand in diesem Sommer ein abruptes Ende. Der Verein zog seine Frauenmannschaft vom Spielbetrieb zurück.
Erstmals richtig sichtbar wurde das am Wochenende in der ersten Runde des Niederrheinpokals. Während die SG Kaarst beim DSC 99 in Düsseldorf knapp mit 4:3 gewann, war die Partie der Rosellenerinnen bei Viktoria Winnekendonk als abgesetzt aufgeführt. „Eigentlich hatten wir gar nicht gemeldet, sind dann aber irgendwie doch im Lostopf gelandet“, erklärt Robin Geißler in seiner Funktion als Fußball-Abteilungsleiter des SV Rosellen. Dass der SVR keine Frauenmannschaft mehr ins Rennen schickt, ist das Ergebnis eines längeren Prozesses, der seinen Anfang in der Ankündigung von Trainer Tobias Haitz nahm, dass für ihn definitiv nach der Saison 2025/2026 Schluss ist. „Tobi hat immer ganz offen kommuniziert, wie seine Pläne sind. Gleichwohl hat dann für den Verein eine extrem schwere Aufgabe begonnen. Denn viele Spielerinnen haben auch wegen ihm in Rosellen gespielt oder haben weitergemacht, obwohl sie eigentlich schon aufhören wollten“, sagt Geißler.
Ex-Profi Tobias Haitz, der in den vergangenen Jahren auch Teil der Kleinfeld-Nationalmannschaft war, heuerte Anfang 2022 in Rosellen an und entwickelte die Mannschaft kontinuierlich weiter. Er machte aber auch nie ein Geheimnis daraus, dass er nach Höherem strebt. Nebenher arbeitete er fleißig an Trainerlizenzen, was ihm in diesem Sommer auch die Möglichkeit eröffnete, in einem Profiverein einzusteigen. Der 1. FC Köln verpflichtete ihn für das Trainerteam seiner Frauenmannschaft in der 2. Liga.
Die Nachfolge hatte der SV Rosellen schnell intern gelöst. Was sich aber als unlösbare Aufgabe herausstellte, war, eine konkurrenzfähige Mannschaft für die Niederrheinliga zusammenzustellen. Angesichts der Ankündigung von Haitz, den Verein nach der Saison 2025/2026 auf jeden Fall verlassen zu wollen, begannen die Gespräche mit den Spielerinnen schon früh. Doch vor dem Hintergrund der neuen Konstellation verabschiedeten sich immer mehr Frauen, so dass es je nach dem Stand der Planungen etwa zehn bis 15 neue Kickerinnen gebraucht hätte. „Und das ist bei der Konkurrenzsituation bei uns im Kreis ein Ding der Unmöglichkeit“, sagt Robin Geißler. Obwohl sich der Gesamtverein unterstützend einbrachte und auch Tobias Haitz versuchte, sein Netzwerk zu nutzen, blieben alle Bemühungen am Ende ohne Erfolg.
„Dann haben wir uns schweren Herzens entschieden, diesen Schritt zu gehen“, berichtet der Abteilungsleiter. Schweren Herzens auch deswegen, weil sich im Schatten der Erfolge der Frauenmanschaft auch der weibliche Nachwuchs prächtig entwickelt hat. Alle Altersklassen sind aktuell besetzt, so dass viel Potenzial für die Zukunft vorhanden ist. Daran soll das vorläufige Aus der ersten Mannschaft aber nichts ändern. Der relativ späte Zeitpunkt des Rückzugs bedeutet, dass der SV Rosellen in der Niederrheinliga als erster Absteiger geführt wird und nächste Saison theoretisch in der Landesliga weitermachen könnte. Deswegen wird ab sofort daran gearbeitet, wieder einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen. Geißler: „Wir sind optimistisch, dass wir nächste Saison wieder eine Frauenmannschaft haben werden.“