Rückzug des FCA Darmstadt lässt SV Hahn und SV Fürth feiern

„Unser Ziel ist es, zwei Teams zu haben – eins in der A-Liga, eins in der C-Liga. Wir müssen aber schauen, ob das Team für die A-Klasse zustande kommt. Eine Mannschaft werden wir auf jeden Fall stellen“, sagte Sentürk weiter. Wie der FCA-Chef erklärte, sei der Verein derzeit in Gesprächen mit möglichen Trainern und Spielern. In zwei, drei Wochen wolle man Klarheit haben, ob es ein A-Liga-Team geben wird. Denn finanziell haben die Arheilger („Wir suchen und brauchen Sponsoren“) nicht viel zu bieten. Wenn überhaupt.Schließlich befindet sich der Verein noch im vorläufigen Insolvenzverfahren. „Und da gibt es noch einige Dinge zu klären“, meinte Sentürk, der aber eine Zukunft für den Club sieht und daher sagte: „Wir wollen den FCA wieder attraktiv machen.“ Für Fußballer, die mit dem Arheilgern in der A-Klasse spielen wollen.