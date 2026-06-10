Rückzug des FCA Darmstadt lässt SV Hahn und SV Fürth feiern

Darmstadt. Nicht in der Verbandsliga. Auch nicht eine Klasse tiefer. Nach dem sportlichen Abstieg hat sich der FCA Darmstadt nun dazu entschlossen, seine Mannschaft aus der Gruppenliga zurückziehen. Das Team soll in der A-Liga Darmstadt einen Neuanfang starten. Die FCA-Mannschaft in dieser Klasse, so die Vorstellungen der Arheilger, werde wiederum in die C-Klasse gehen. Den FCA III, der vergangene Saison in der D-Klasse am Ball war, wird es nicht mehr geben.
„Einen entsprechenden Antrag hat der FCA Darmstadt beim Verband gestellt. Diesem wird zugestimmt“, erklärte Hartmut Schwöbel (Michelstadt), Klassenleiter der Gruppenliga und Regionalbeauftragter. Was der Odenwälder in diesem Zusammenhang auch bestätigte, ist, dass sich der Rückzug des FCA auf die aktuelle Relegation auswirkt. Denn durch den Verzicht der Arheilger wird ein Platz in der Gruppenliga frei – dieser wird über die Relegation aufgefüllt. Heißt: Sowohl der SV Fürth (schafft den Klassenerhalt) als auch der SV Hahn (steigt auf) spielen kommende Saison in der Gruppenliga. Das Finale zwischen beiden Teams, in dem am Mittwochabend in Lorsch eigentlich entschieden werden sollte, wer Gruppenligist ist, hatte so sportlich keine Bedeutung mehr – Hahn und Fürth durften beide feiern.
Damit nicht genug. Auch die Relegation zu anderen Klassen könnte sich in einer Kettenreaktion auf die Gruppenliga auswirken. Steigt etwa die SG Bornheim (spielte am Mittwoch im Finale gegen den CSC Kassel) in die Hessenliga auf, wird ein Platz in der Verbandsliga Süd frei. Auch hier wird über die Relegation aufgefüllt. Die Finalisten KV Mühlheim und VfR Fehlheim (ebenfalls am Mittwoch im Endspiel) würden beide in die Verbandsliga Süd aufsteigen.
Ein Fehlheimer Aufstieg, egal wie (der VfR könnte auch sportlich aufsteigen bei einem Sieg gegen Mühlheim und einem Scheitern von Bornheim), würde sich ebenfalls auf die Gruppenliga Darmstadt auswirken, der so ein weiteres Team verloren ginge. Und auch hier wird aufgefüllt. Wie Schwöbel sagte, gebe es dann ein Entscheidungsspiel (wohl am 17. Juni, neutraler Platz) zwischen Olympia Lorsch und der TSG Steinbach, die in den Halbfinals gescheitert waren.
Der Rückzug des FCA Darmstadt hat also Einfluss auf andere Vereine. Die Arheilger selbst begründeten ihren Verzicht damit, „dass wir nach dem Abstieg keine Mannschaft mehr hatten, die Gruppenliga hätte spielen können“, so der Vorsitzende Yasar Sentürk. Das Team bestand zum Großteil aus Südamerikaner, die zurück in ihre Heimat gegangen sind oder sich hier anderen Vereinen angeschlossen haben.
„Unser Ziel ist es, zwei Teams zu haben – eins in der A-Liga, eins in der C-Liga. Wir müssen aber schauen, ob das Team für die A-Klasse zustande kommt. Eine Mannschaft werden wir auf jeden Fall stellen“, sagte Sentürk weiter. Wie der FCA-Chef erklärte, sei der Verein derzeit in Gesprächen mit möglichen Trainern und Spielern. In zwei, drei Wochen wolle man Klarheit haben, ob es ein A-Liga-Team geben wird. Denn finanziell haben die Arheilger („Wir suchen und brauchen Sponsoren“) nicht viel zu bieten. Wenn überhaupt.Schließlich befindet sich der Verein noch im vorläufigen Insolvenzverfahren. „Und da gibt es noch einige Dinge zu klären“, meinte Sentürk, der aber eine Zukunft für den Club sieht und daher sagte: „Wir wollen den FCA wieder attraktiv machen.“ Für Fußballer, die mit dem Arheilgern in der A-Klasse spielen wollen.
In dieser A-Klasse Darmstadt wäre dann der FC Ober-Ramstadt ein Gegner. Denn die Ober-Ramstädter haben durch die 2:4-Niederlage in ihrem ersten Relegationsspiel beim SSV Raunheim keine Chance mehr, in die Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau aufzusteigen. Die Spvgg Seeheim-Jugenheim, Gegner des FCO an diesem Donnerstag (19 Uhr) im finalen Spiel der Relegationsrunde, kann sich wiederum mit einem Sieg mit mindestens drei Treffern Vorsprung in Ober-Ramstadt den Klassenerhalt sichern. Die Partie wird im Live-Stream auf Echo-Online gezeigt. Die Raunheimer (vier Punkte) hoffen dagegen auf Schützenhilfe des FCO – gibt es diese, wäre die SSV aufgestiegen.
In der Relegation zur Kreisoberliga Odenwald/Dieburg kommt es am kommenden Samstag (16 Uhr) zwischen dem SV Hummetroth II und Viktoria Dieburg zu einem Finale um den Aufstieg. Nachdem Hummetroth II mit 1:0 gegen die SG Bad König/Zell zum Auftakt gewonnen hatte, setzte sich die Viktoria am Dienstagabend mit demselben Ergebnis gegen die Bad Königer durch, die damit als Absteiger aus der Kreisoberliga feststehen. Den entscheidenden Treffer zum Dieburger Sieg hatte Toni Vogt (17.) erzielt.