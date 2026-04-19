Rückzug des Bezirksliga-Dritten! Hilal-Maroc tritt nicht mehr an Hilal-Maroc Bergheim zieht Mannschaft zurück von red · Heute, 13:04 Uhr · 0 Leser

Ausgejubelt: Hilal-Marco zieht seine erste Mannschaft zurück. – Foto: Ayhan Gündüz

Die sportliche Krise im überregionalen Fußball des Rhein-Erft-Kreises verschärft sich. Nachdem bereits der BC Viktoria Glesch-Paffendorf seinen Rückzug ankündigte, folgt nun der nächste Paukenschlag: Mit Hilal-Maroc Bergheim stellt der Tabellendritte der Bezirksliga 3 den Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung ein.

Das Ende der sportlichen Ambitionen zeichnete sich bereits am vergangenen Mittwoch ab, als die Mannschaft von Trainer Pfeiffer zum Kreispokal-Viertelfinale gegen den SV Weiden nicht antrat. Nun herrscht Gewissheit. Für die Liga hat dieser Schritt enorme Auswirkungen: Hilal-Maroc war mit 13 Siegen und 43 Punkten ein prägender Faktor im oberen Tabellendrittel. Tabellarische bekommt neues Bild: TSV Düren büßt Vorsprung ein

Der Rückzug hat unmittelbare und drastische Auswirkungen auf das Gesamtklassement. Gemäß der Spielordnung werden alle bisherigen Partien mit Beteiligung der Bergheimer annulliert. Dies führt zu einer neuen Ausgangslage im Titelrennen: Der Vorsprung des Spitzenreiters TSV Düren auf den Verfolger SV Lövenich-Widdersdorf schmilzt durch die Bereinigung der Tabelle auf lediglich fünf Punkte zusammen. Das Meisterschaftsrennen, das bereits entschieden schien, gewinnt dadurch unverhofft an neuer Brisanz.

Links die Tabelle vor dem Rückzug, rechts die bereinigte Tabelle