Rückzug des Aufstiegsanwärters JC Donzdorf erschüttert Landesliga

Nun ist es amtlich: Der Donzdorfer JC hat mit sofortiger Wirkung sein Team aus der Landesliga, Staffel 2, zurückgezogen. Bereits in der vergangenen Woche deutete sich an, dass der Verein wohl aus finanziellen Gründen nicht mehr weiterspielen wird. Damit werden alle bisherigen Spiele des Clubs aus der Wertung genommen, was zu erheblichen Verschiebungen in der Tabelle führt.