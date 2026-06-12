Rückzug der SG Niederbiel: „Liebe zum Verein hat überwogen“

Hält seiner SG Niederbiel trotz Rückzugs in die Wetzlarer Fußball-C-Liga die Treue: Angreifer Nils Schäfer (l.). (Archivbild) © Isabel Althof

Wetzlar. Eine Einweisung ins Thema braucht Nils Schäfer nicht. „Es geht bestimmt um die turbulenten letzten zwei Wochen, oder?“, fragt der Top-Stürmer der SG Niederbiel, der in der vergangenen Saison in der Wetzlarer Fußball-A-Liga 18 Tore erzielt hat. Kurz darauf erklärt er: „Es hat damit angefangen, dass Spieler ihren Wechsel angekündigt haben. Dann kam die Frage auf, wie es weitergeht.“