 2026-06-12T06:52:44.557Z

Ligabericht

Rückzug der SG Niederbiel: „Liebe zum Verein hat überwogen“

Teaser KLA/KLC WETZLAR: +++ Kurzfristige Abgänge sollen die SG Niederbiel zum Rückzug in die Wetzlarer Fußball-C-Liga gezwungen haben. Gehört dazu auch Stürmer Nils Schäfer? Wir haben bei ihm nachgefragt +++

von Redaktion · Heute, 18:09 Uhr · 0 Leser
Hält seiner SG Niederbiel trotz Rückzugs in die Wetzlarer Fußball-C-Liga die Treue: Angreifer Nils Schäfer (l.). (Archivbild) © Isabel Althof
Hält seiner SG Niederbiel trotz Rückzugs in die Wetzlarer Fußball-C-Liga die Treue: Angreifer Nils Schäfer (l.). (Archivbild) © Isabel Althof

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Wetzlar. Eine Einweisung ins Thema braucht Nils Schäfer nicht. „Es geht bestimmt um die turbulenten letzten zwei Wochen, oder?“, fragt der Top-Stürmer der SG Niederbiel, der in der vergangenen Saison in der Wetzlarer Fußball-A-Liga 18 Tore erzielt hat. Kurz darauf erklärt er: „Es hat damit angefangen, dass Spieler ihren Wechsel angekündigt haben. Dann kam die Frage auf, wie es weitergeht.“

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