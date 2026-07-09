Rückzug aus der Oberliga? U23 des 1. FC Phönix Lübeck vor dem Aus? von Ismail Yesilyurt · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Phönix Lübeck II nicht mehr dabei? – Foto: Olaf Wegerich

Es sind beunruhigende Nachrichten, die man man in die Kategorie Gerüchte mit viel Wahrheitswert einstufen könnte. Leisen Stimmen zufolge steht die zweite Mannschaft des Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck, die eigentlich für die Oberliga Schleswig-Holstein vorgesehen ist, unmittelbar vor einer Abmeldung vom bald startenden Spielbetrieb. Was zunächst wie ein verspäteter Aprilscherz anmutete, verdichtet sich zunehmend zu einem ernsthaften Szenario, das den Fußball in Schleswig-Holstein aufhorchen lässt.

Personalsorgen und fehlende sportliche Leitung Die Gründe für den möglichen Rückzug scheinen hausgemacht und gravierend. Der Kader der „Jungadler“ ist in der laufenden Vorbereitung schmerzlich zusammengeschrumpft. Mehr als eine Handvoll Spieler sollen nicht mehr dabei sein. Was kaum lösbare Aufgaben stellt. Besonders prekär ist die Situation auf der Trainerbank: Ein fester Cheftrainer für die U23 ist noch nicht präsentiert worden. In den jüngsten Testspielen mussten notgedrungen Regionalliga-Coach Kevin Wölk (in Dassendorf) und sein Assistent Björn Joppe (beim VfR Neumünster) einspringen. Dabei offenbarte sich das ganze Ausmaß der personellen Misere.

Testspiele offenbaren dünne Personaldecke Die Eindrücke aus den Vorbereitungspartien sprachen eine deutliche Sprache. Während beim 9:0-Erfolg gegen den VfR Neumünster lediglich zwei Ergänzungsspieler auf der Bank saßen, spitzte sich die Lage beim Test gegen den Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf (0:4-Niederlage) weiter zu: Hier stand dem verantwortlichen Trainer Wölk nur ein einziger Auswechselspieler zur Verfügung. Eine Spielzeit in der Oberliga Schleswig-Holstein unter solch prekären Bedingungen zu bestreiten, wäre ein sportliches Vabanquespiel. Die Vereinsführung scheint nun die Konsequenzen aus der dünnen Spielerdecke zu ziehen und die Reißleine zu ziehen, bevor die Saison beginnt.