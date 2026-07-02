Rückzug aus der Kreisoberliga, Zweite aufgelöst: „Das schmerzt uns“

Es war eine spannende Saison für die FSG Lok/Blau-Weiß Dessau. Die Verschmelzung der Kreisoberligen Anhalt-Bitterfeld und Anhalt hat viele Neuerungen mitgebracht. "Ich fand es fantastisch. Wir haben neue Sportplätze und neue Mannschaften kennengelernt, das Niveau war höher", berichtet Marko Fehler, der Fußball-Abteilungsleiter des ESV Lokomotive Dessau. Und doch mussten die Verantwortlichen der FSG diese schwere Entscheidung treffen
Nach insgesamt acht Jahren als Spielgemeinschaft in der höchsten Klasse des Kreises wird die FSG Lok/Blau-Weiß Dessau in der neuen Saison nicht mehr in der Kreisoberliga an den Start gehen. "Wir haben lange überlegt, wie wir es machen", sagt Fehler. Doch eine andere Lösung konnte nicht gefunden werden.
"Wir haben insgesamt zehn Abgänge, die wir auf einen Schlag nicht kompensieren können", sagt der ESV-Abteilungsleiter. Mit den Routiniers Martin Sitte (37), Marcel Lorch (45), Andy Hänsch (42), Pierre Wassermann (41) und Kapitän Kevin Gerstmann (42), die alle schon in der Landesklasse oder weit darüber hinaus gespielt haben, "beenden absolute Stützen unserer Mannschaft ihre Laufbahn", berichtet Fehler. Das hätte die FSG womöglich noch auffangen können, "wären da nicht noch die fünf weitere Abgänge gewesen", sagt der Abteilungsleiter. Zu den Spielerprofilen:
Also musste eine Entscheidung getroffen werden, die den Verantwortlichen schwerfiel. "Wir werden in der neuen Saison nur noch mit einer Mannschaft in der Kreisliga Nord starten. Die zweite Mannschaft, die in der 1. Kreisklasse gespielt hat, müssen wir leider auflösen. Das schmerzt uns", erklärt Fehler. Zwar habe die Spielgemeinschaft aus dem ESV Lokomotive und der SG Grün-Weiß "auf dem Papier noch 30 Spieler", berichtet Fehler. "Aber weil zu den Spielen immer wieder wer fehlt, ist uns das zu wenig für zwei Teams. Hätten wir noch vier, fünf Spieler mehr, hätte man die Zweite sicherlich am Leben halten können."
So aber werden die Kräfte bei der FSG künftig in einer Mannschaft gebündelt. "Für uns wird es eine Kennenlernen-Saison", sagt Fehler. Nach Tabellenplatz acht in der abgelaufenen Saison der Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld wolle man "in der Kreisliga eine gute Rolle einnehmen", sagt der 53-Jährige: "Wir wollen oben mitspielen und Erfolge feiern." Und man will sich für die Zukunft aufstellen: "Wir hoffen, dass noch der eine oder andere Spieler zu uns findet. Dann wollen wir am liebsten schon im nächsten Sommer die zweite Mannschaft wiederbeleben."