Rückzug aus der Kreisoberliga, Zweite aufgelöst: „Das schmerzt uns“ Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld +++ Die FSG Lok/Blau-Weiß Dessau wird nur noch mit einem Team in der Kreisliga starten von Kevin Gehring · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Celine Fülla

Es war eine spannende Saison für die FSG Lok/Blau-Weiß Dessau. Die Verschmelzung der Kreisoberligen Anhalt-Bitterfeld und Anhalt hat viele Neuerungen mitgebracht. "Ich fand es fantastisch. Wir haben neue Sportplätze und neue Mannschaften kennengelernt, das Niveau war höher", berichtet Marko Fehler, der Fußball-Abteilungsleiter des ESV Lokomotive Dessau. Und doch mussten die Verantwortlichen der FSG diese schwere Entscheidung treffen

Nach insgesamt acht Jahren als Spielgemeinschaft in der höchsten Klasse des Kreises wird die FSG Lok/Blau-Weiß Dessau in der neuen Saison nicht mehr in der Kreisoberliga an den Start gehen. "Wir haben lange überlegt, wie wir es machen", sagt Fehler. Doch eine andere Lösung konnte nicht gefunden werden. Routiniers mit höherklassiger Erfahrung beenden Laufbahn "Wir haben insgesamt zehn Abgänge, die wir auf einen Schlag nicht kompensieren können", sagt der ESV-Abteilungsleiter. Mit den Routiniers Martin Sitte (37), Marcel Lorch (45), Andy Hänsch (42), Pierre Wassermann (41) und Kapitän Kevin Gerstmann (42), die alle schon in der Landesklasse oder weit darüber hinaus gespielt haben, "beenden absolute Stützen unserer Mannschaft ihre Laufbahn", berichtet Fehler. Das hätte die FSG womöglich noch auffangen können, "wären da nicht noch die fünf weitere Abgänge gewesen", sagt der Abteilungsleiter. Zu den Spielerprofilen: