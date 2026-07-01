Rückzug aus der Humanas-Verbandsliga: "Trotz aller Bemühungen"

– Foto: Detlef Mayer

Im vergangenen Sommer hatten die Wernigeröder REDS den großen Schritt gewagt. Als Tabellendritter der Landesliga Nord bekannte man sich zum Aufstieg in die Humanas-Verbandsliga. Ein Jahr später jedoch folgt der Abschied. Nicht nur aus der höchsten Spielklasse der Fußballerinnen in Sachsen-Anhalt, sondern auch vom Großfeld-Fußball.

"Wir können dem Spielbetrieb der Verbandsliga in der neuen Saison nicht mehr gerecht werden - sowohl was die Spielstärke als auch die sonstige Organisation betrifft", berichtet Trainer Kevin Storbeck. Deshalb werden die REDS in der neuen Spielzeit in der Kleinfeld-Regionalklasse an den Start gehen.

Es habe zwar Überlegungen gegeben, gemeinsam mit den Frauen-Mannschaften von Germania Wernigerode und vom SC Heudeber ein Team zu formen. Das sei aber "trotz aller Bemühungen" nicht gelungen, erklärt Storbeck. Es hätte demnach Gespräche über die Gründung einer Spielgemeinschaft gegeben, diese sei jedoch von den anderen beiden Vereinen abgelehnt worden. "Wir hatten gesagt, lasst uns doch was Großes, was Cooles machen - gerade im Jahr des Frauenfußballs des FSA", berichtet der 36-Jährige. Einigen konnte man sich zwischen den Clubs allerdings nicht.