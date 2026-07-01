Rückzug aus der Humanas-Verbandsliga: "Trotz aller Bemühungen"

Im vergangenen Sommer hatten die Wernigeröder REDS den großen Schritt gewagt. Als Tabellendritter der Landesliga Nord bekannte man sich zum Aufstieg in die Humanas-Verbandsliga. Ein Jahr später jedoch folgt der Abschied. Nicht nur aus der höchsten Spielklasse der Fußballerinnen in Sachsen-Anhalt, sondern auch vom Großfeld-Fußball.
"Wir können dem Spielbetrieb der Verbandsliga in der neuen Saison nicht mehr gerecht werden - sowohl was die Spielstärke als auch die sonstige Organisation betrifft", berichtet Trainer Kevin Storbeck. Deshalb werden die REDS in der neuen Spielzeit in der Kleinfeld-Regionalklasse an den Start gehen.
Es habe zwar Überlegungen gegeben, gemeinsam mit den Frauen-Mannschaften von Germania Wernigerode und vom SC Heudeber ein Team zu formen. Das sei aber "trotz aller Bemühungen" nicht gelungen, erklärt Storbeck. Es hätte demnach Gespräche über die Gründung einer Spielgemeinschaft gegeben, diese sei jedoch von den anderen beiden Vereinen abgelehnt worden. "Wir hatten gesagt, lasst uns doch was Großes, was Cooles machen - gerade im Jahr des Frauenfußballs des FSA", berichtet der 36-Jährige. Einigen konnte man sich zwischen den Clubs allerdings nicht.
"Die Konsequenz ist, dass wir auf das Kleinfeld gehen", sagt Storbeck. In der abgelaufenen Saison hatte seine Mannschaft in der Humanas-Verbandsliga einen schweren Stand. Mit nur einem Punkt aus 18 Partien schlossen die REDS auf dem letzten Tabellenplatz ab. Ein Auswärtsspiel beim Halleschen FC musste noch vor der Halbzeit aufgrund von Personalmangels abgebrochen werden, zweimal traten die Wernigeröderinnen zu Auswärtsspielen nicht an.
Nun folgt der Abschied aus dem Oberhaus. Weil nach FuPa-Informationen kein Team aus beiden Staffeln der Landesliga - abgesehen vom nicht aufstiegsberechtigten Halleschen FC II - sein Aufstiegsinteresse hinterlegt hat, könnte die neue Saison in der Humanas-Verbandsliga somit mit nur neun Mannschaften starten.