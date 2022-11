Rückzug aus der A-Junioren-Verbandsliga: "Jetzt ist das eben so" Verbandsliga +++ Die erste Mannschaft der SG Empor Ost/Schönebeck hat ihren Spielbetrieb eingestellt

Dass es eine schwierige zweite Saison in der A-Junioren-Verbandsliga werden würde, war Falko Kerger schon im Sommer bewusst. Trotzdem hat der Sportliche Leiter und Coach des SV Aufbau/Empor Ost Magdeburg das „Abenteuer“ mit seiner altersbedingt ausgedünnten Mannschaft nach dem sechsten Platz in der Vorsaison erneut angegangen. „Wir wollten es versuchen“, erklärt Kerger. Doch sagten sich die Verantwortlichen von vornherein auch: „Wenn es nicht klappt, dann ist es eben so.“ Wenige Monate später steht fest: Es hat nicht geklappt. Unlängst zog AEO seine U-19-Vertretung aus dem Spielbetrieb zurück – die Begleitumstände sorgten jedoch für Ärger.

Immerhin hatte Aufbau/Empor Ost das „Abenteuer“ nicht alleine angegangen. Wie schon in der vergangenen Saison bildete der Verein aus dem Osten Magdesburgs eine pragmatische Spielgemeinschaft mit Union Schönebeck. Die erste Mannschaft der SG, die zum größten Teil aus AEO-Junioren bestand, startete in der Verbandsliga. Die Zweitvertretung, in der die Schönebecker Jungs spielen, läuft in der Landesliga 5 auf. Zwischen beiden Partnern der Spielgemeinschaft kam es jedoch kürzlich zum Bruch.

1:18-Pleite in Salzwedel besiegelt die Entscheidung

Genauer gesagt am Wochenende des 24. September. Die Verbandsliga-Equipe der SG Empor Ost/Union Schönebeck war zu Gast bei der SG Salzwedel – und pfiff personell aus dem letzten Loch. „Wir hatten nur acht gesunde Spieler zur Verfügung und haben in Schönebeck nachgefragt, ob wir ein paar Jungs bekommen können“, erzählt Kerger. Die Antwort sei – zum großen Unmut am Gübser Weg – negativ ausgefallen.

Also machte sich eine Rumpfelf – drei angeschlagene Akteure komplettierten immerhin den Spieltagskader – auf den Weg nach Salzwedel. Dort gab es nicht nur eine krachende 1:18-Pleite, dort fasste Kerger auch den Entschluss: „So ergibt es keinen Sinn. Wenn man nur zwölf Spieler hat und keinerlei Unterstützung aus der zweiten Mannschaft bekommt, kann man keine Saison stemmen.“ Also traf der 51-Jährige die, wie er selbst sagt, „leidenschaftslose Entscheidung“, die Mannschaft zurückzuziehen. „Natürlich hatten wir uns das anders vorgestellt, aber jetzt ist es eben so“, sagt Kerger und ergänzt: „Jetzt geht der Blick nach vorne.“

