Rückzüge, Verlegungen und Wertungen Neue Infos kommen vom Fußball-Bezirk Stuttgart.

Bezirksliga

350096 116 TSV Musberg - TSV Rohr 14:00 Uhr

Kreisliga B, Staffel 3

354678 116 TSV Musberg II - TSV Rohr II 12:00 Uhr

Sonntag, 19. Februar 2023

Bezirksliga Vom 04.12.2022

350096 108 OFK Beograd - SV Vaihingen 14:00 Uhr

Kreisliga A Staffel 2 Vom 11.12 2022

350182 113 Calcio Leinfelden-Echterdingen II - MK Makedonija Stuttgart 14:30

Änderungen - Bezirkspokalspiele

Herren Spiel Nr. 098 Samstag17.12 — 13:30 Uhr und

Nr. 096, 097 und 099 Beginn 12:00 Uhr — wegen WM Endspiel

Frauen Spiel-Nr. 011 Spielabgesetzt wegen Mannschaftsrückzug von

SSV Zuffenhausen

