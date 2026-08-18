Rückzüge 2026/27: Diese Teams haben am Niederrhein abgemeldet

von André Nückel · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

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Für manche Teams endet die Saison vorzeitig. – Foto: IMAGO IMAGES

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FuPa Niederrhein erfasst auch für die Saison 2026/27 alle Rückzüge im Fußballverband Niederrhein (FVN) in der großen Übersicht für die Herren, Frauen und natürlich auch Junioren. Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert. Fehlende Abmeldungen könnt ihr der Redaktion per E-Mail an fupa@rp-digital.de mitteilen. Das Datum hinter einem Team-Namen gibt an, wann die Redaktion den Rückzug erfasst hat. Fehlt das Datum einer zurückgezogenen Mannschaft, dann hat es den Rückzug bereits vor dem Saisonstart gegeben (16. August 2026).

Kreisliga A1: Kreisliga A2: Kreisliga B1: VfB Speldorf II (zum Saisonstart), SF Walsum 09 III (zum Saisonstart) Kreisliga B2: 1. FC Hagenshof (zum Saisonstart), SV Genc Osman Duisburg II (zum Saisonstart) Kreisliga C1: Kreisliga C2: SV Genc Osman III (zum Saisonstart) Kreisliga C3:

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Düsseldorf: Rückzüge 2026/27





Kreisliga A:

Kreisliga B1:

Kreisliga B2:

Kreisliga C1: ASV Tiefenbroich II (zum Saisonstart)

Kreisliga C2:

Kreisliga C3:

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Essen: Rückzüge 2026/27

Kreisliga A1:

Kreisliga A2:

Kreisliga B1:

Kreisliga B2:

Kreisliga B3:

Kreisliga C1: TuRa 86 Essen II (zum Saisonstart)

Kreisliga C2: Atletico Essen II (zum Saisonstart), SV Leithe III (zum Saisonstart)

Kreisliga C3:

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Grevenbroich und Neuss: Rückzüge 2026/27

Kreisliga A:

Kreisliga B1:

Kreisliga B2:

Kreisliga C1:

Kreisliga C2:

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Kempen und Krefeld: Rückzüge 2026/27

Kreisliga A: TSV Meerbusch III (zum Saisonstart)

Kreisliga B1:

Kreisliga B2:

Kreisliga C1:

Kreisliga C2:

Kreisliga C3:

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Kleve und Geldern: Rückzüge 2026/27





Kreisliga A:

Kreisliga B1:

Kreisliga B2:

Kreisliga C1:

Kreisliga C2:

Kreisliga C3: 1. FC Geldern (zum Saisonstart)

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Moers: Rückzüge 2026/27

Kreisliga A:

Kreisliga B:

Kreisliga C1:

Kreisliga C2:





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Mönchengladbach und Viersen: Rückzüge 2026/27

Kreisliga A:

Kreisliga B1:

Kreisliga B2:

Kreisliga C1, Quali:

Kreisliga C2, Quali:

Kreisliga C3, Quali:

Kreisliga C4, Quali:

Kreisliga C5, Quali:

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Oberhausen und Bottrop: Rückzüge 2026/27



Kreisliga A:

Kreisliga B1: VfR Oberhausen II (zum Saisonstart), FC Italia Oberhausen (zum Saisonstart)

Kreisliga B2: Sportfreunde Königshardt II (zum Saisonstart)

Kreisliga C1: Schacht 11 (zum Saisonstart)

Kreisliga C2: FC Bosporus Oberhausen (zum Saisonstart), DJK Adler Oberhausen III (zum Saisonstart)

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Rees und Bocholt: Rückzüge 2026/27

Kreisliga A: PSV Wesel II (zum Saisonstart)

Kreisliga B1:

Kreisliga B2:

Kreisliga C1: PSV Wesel IV (zum Saisonstart)

Kreisliga C2:

Kreisliga C3:

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Remscheid-Solingen: Rückzüge 2026/27

Kreisliga A1: SV Wermelskirchen (zum Saisonstart)

Kreisliga A2: GSV Langenfeld II, Genclerbirligi Opladen (zum Saisonstart)

Kreisliga B1:

Kreisliga B2: FC Remscheid II (zum Saisonstart)

Kreisliga C: GSV Langenfeld IV (zum Saisonstart), TV Herbeck II (zum Saisonstart)





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Wuppertal und Niederberg: Rückzüge 2026/27

Kreisliga A:

Kreisliga B1: FC Mettmann III (zum Saisonstart), Hellas Wuppertal II (zum Saisonstart)

Kreisliga B2: TVD Velbert II (zum Saisonstart)

Kreisliga C1:

Kreisliga C2: Sportfreunde Siepen II (zum Saisonstart)

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Frauen und Juniorinnen: Rückzüge 2026/27

Niederrheinliga: SV Rosellen (zum Saisonstart)

Landesliga: SC Rot-Weiß Oberhausen (zum Saisonstart), FV Mönchengladbach (zum Saisonstart)

Bezirksliga: Eintracht Duisburg (zum Saisonstart), SV Wanheim (zum Saisonstart)

Kreisliga: 1. FC Monheim (zum Saisonstart)



A-Juniorinnen:

B-Juniorinnen:



C-Juniorinnen: Futsal-Regionalliga:

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Junioren überregional: Rückzüge 2026/27





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A-Junioren (U19/U18): Rückzüge 2026/2027

Duisburg-Dinslaken-Mülheim:

Düsseldorf:

Essen:

Grevenbroich-Neuss:

Kempen-Krefeld:

Kleve-Geldern:

Moers:

Mönchengladbach-Viersen:

Oberhausen-Bottrop:

Rees-Bocholt:

Remscheid-Solingen:

Wuppertal-Niederberg:

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B-Junioren (U17/U16): Rückzüge 2026/2027

Duisburg-Dinslaken-Mülheim:

Düsseldorf:

Essen:

Grevenbroich-Neuss:

Kempen-Krefeld:

Kleve-Geldern:

Moers:

Mönchengladbach-Viersen:

Oberhausen-Bottrop:

Rees-Bocholt:

Remscheid-Solingen:

Wuppertal-Niederberg:

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C-Junioren (U15/U14): Rückzüge 2026/2027

Duisburg-Dinslaken-Mülheim:

Düsseldorf:

Essen:

Grevenbroich-Neuss:

Kempen-Krefeld:

Kleve-Geldern:

Moers:

Mönchengladbach-Viersen:

Oberhausen-Bottrop:

Rees-Bocholt:

Remscheid-Solingen:

Wuppertal-Niederberg:

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Fehlende Rückzüge dürft ihr uns gerne an fupa@rp-digital.de melden!

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