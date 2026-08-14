 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Rückzüge 2026/2027 in Brandenburg: Welche Teams sind nicht mehr aktiv?

Welche Fußball-Vereine ihre Mannschaften in der Region in der Saison 2026/2027 zurückgezogen haben, lest ihr hier.

von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa-Grafik

Verlinkte Inhalte

1. KK A Uckermark M
1. KK A Uckermark P
1. KK B Uckermark M
1. KK B Uckermark P
International

Zu einer Fußball-Saison gehören leider auch Rückzüge und Mannschaftsabmeldungen - die es in diesem Text für die Teams aus dem Bereich von FuPa Brandenburg in einer Übersicht für die Saison 2026/2027 gibt. Die Rückzüge der Region updaten wir ständig.

---

Kreis Dahme/Fläming

-

+++

Kreis Havelland

-

+++

Kreis Niederlausitz

-

+++

Kreis Oberhavel/Barnim

-

+++

Kreis Ostbrandenburg

Ü50-Kreisliga Mitte: Reichenwalde Rangers FC

+++

Kreis Prignitz/Ruppin

-

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Kreis Südbrandenburg

-

+++

Kreis Uckermark

-

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Frauen

-