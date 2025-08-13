Rückzüge 2025/26: Diese Teams haben am Niederrhein abgemeldet

FuPa Niederrhein erfasst auch für die Saison 2025/26 alle Rückzüge im Fußballverband Niederrhein (FVN) in der großen Übersicht für die Herren, Frauen und natürlich auch Junioren. Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert. Fehlende Abmeldungen könnt ihr der Redaktion per E-Mail an fupa@rp-digital.de mitteilen. Das Datum hinter einem Team-Namen gibt an, wann die Redaktion den Rückzug erfasst hat. Fehlt das Datum einer zurückgezogenen Mannschaft, dann hat es den Rückzug bereits vor dem Saisonstart gegeben (13. August 2025).