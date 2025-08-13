Rückzüge 2025/26: Diese Teams haben am Niederrhein abgemeldet

FuPa Niederrhein erfasst auch für die Saison 2025/26 alle Rückzüge im Fußballverband Niederrhein (FVN) in der großen Übersicht für die Herren, Frauen und natürlich auch Junioren. Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert. Fehlende Abmeldungen könnt ihr der Redaktion per E-Mail an fupa@rp-digital.de mitteilen. Das Datum hinter einem Team-Namen gibt an, wann die Redaktion den Rückzug erfasst hat. Fehlt das Datum einer zurückgezogenen Mannschaft, dann hat es den Rückzug bereits vor dem Saisonstart gegeben (13. August 2025).
Kreisliga A2: TuS Mündelheim II
Kreisliga B1: Rot-Weiss Mülheim II
Kreisliga C2: GSG Duisburg III
Kreisliga C3: TuS Maccabi Düsseldorf
Kreisliga B1: DJK SG Altenessen III, Essener SG II
Kreisliga B2: TuSEM Essen III
Kreisliga B3: Teutonia Überruhr II
Kreisliga C, Quali 4: SC Rheinkamp II
Kreisliga A: 1. FC Viersen II, SV Lürrip II
Kreisliga B1: DJK Hehn II
Kreisliga B2: SV 08 Rheydt
Kreisliga A: Sportfreunde Königshardt II
Kreisliga B1: SC Oberhausen II
Kreisliga C2: TSF Safakspor Oberhausen II
Kreisliga B2: TuS Drevenack, SV Ringenberg II
Kreisliga A1: TG Hilgen II
Kreisliga C: 1. FC Sport-Ring Solingen II
Kreisliga A: Stella Azzurra Velbert
Niederrheinliga:
Landesliga: TG Hilgen
Bezirksliga: FV Mönchengladbach II, SV Raadt, TSV Kaldenkirchen
Kreisliga: SC Hardt II
A-Juniorinnen:
B-Juniorinnen:
C-Juniorinnen:
Futsal-Regionalliga:
Duisburg-Dinslaken-Mülheim:
Düsseldorf:
Essen:
Grevenbroich-Neuss:
Kempen-Krefeld:
Kleve-Geldern:
Moers:
Mönchengladbach-Viersen:
Oberhausen-Bottrop:
Rees-Bocholt: SV Emmerich-Vrasselt
Remscheid-Solingen:
Wuppertal-Niederberg:
Duisburg-Dinslaken-Mülheim:
Düsseldorf:
Essen:
Grevenbroich-Neuss:
Kempen-Krefeld:
Kleve-Geldern:
Moers:
Mönchengladbach-Viersen:
Oberhausen-Bottrop: VfB Bottrop
Rees-Bocholt:
Remscheid-Solingen:
Wuppertal-Niederberg:
Duisburg-Dinslaken-Mülheim:
Düsseldorf:
Essen:
Grevenbroich-Neuss:
Kempen-Krefeld:
Kleve-Geldern:
Moers:
Mönchengladbach-Viersen:
Oberhausen-Bottrop:
Rees-Bocholt:
Remscheid-Solingen:
Wuppertal-Niederberg:
