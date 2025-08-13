 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
Die Rückzüge der Saison 2025/26 am Niederrhein.
Die Rückzüge der Saison 2025/26 am Niederrhein. – Foto: Graff

Rückzüge 2025/26: Diese Teams haben am Niederrhein abgemeldet

Alle Rückzüge im Fußballverband Niederrhein (FVN) während der Saison 2025/26 gibt es auf FuPa Niederrhein in der Übersicht - die Rückzüge der Senioren, Frauen und Junioren.

FuPa Niederrhein erfasst auch für die Saison 2025/26 alle Rückzüge im Fußballverband Niederrhein (FVN) in der großen Übersicht für die Herren, Frauen und natürlich auch Junioren. Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert. Fehlende Abmeldungen könnt ihr der Redaktion per E-Mail an fupa@rp-digital.de mitteilen. Das Datum hinter einem Team-Namen gibt an, wann die Redaktion den Rückzug erfasst hat. Fehlt das Datum einer zurückgezogenen Mannschaft, dann hat es den Rückzug bereits vor dem Saisonstart gegeben (13. August 2025).

  • FuPa Niederrhein sucht laufend Ligaleiter, die bei der Datenpflege einzelner Ligen helfen. Von Vorteil ist natürlich, wenn sich die Ligaleiter in der entsprechenden Klasse auch auskennen, beispielsweise als Spieler, Schiedsrichter und/oder Trainer aktiv sind. Hier gibt es alle Informationen zur Ligaleitung auf FuPa.
  • Hinweis zu den Daten bei den Rückzügen: Nach der Ersterhebung werden wir bei jeder Aktualisierung das entsprechende Erhebungs-Datum hinter den Team-Namen setzen. Das hat sich die Community gewünscht - und das setzen wir gerne um.

Herren

Bezirksliga, Landesliga, Oberliga Niederrhein, Regionalliga West: Rückzüge 2025/26

Duisburg, Dinslaken, Mülheim: Rückzüge 2025/26

Kreisliga A2: TuS Mündelheim II
Kreisliga B1: Rot-Weiss Mülheim II
Kreisliga C2: GSG Duisburg III

Düsseldorf: Rückzüge 2025/26

Kreisliga C3: TuS Maccabi Düsseldorf

Essen: Rückzüge 2025/26

Kreisliga B1: DJK SG Altenessen III, Essener SG II
Kreisliga B2: TuSEM Essen III
Kreisliga B3: Teutonia Überruhr II

Grevenbroich und Neuss: Rückzüge 2025/26

Kempen und Krefeld: Rückzüge 2025/26

Kleve und Geldern: Rückzüge 2025/26

Moers: Rückzüge 2025/26

Kreisliga C, Quali 4: SC Rheinkamp II

Mönchengladbach und Viersen: Rückzüge 2025/26

Kreisliga A: 1. FC Viersen II, SV Lürrip II
Kreisliga B1: DJK Hehn II
Kreisliga B2: SV 08 Rheydt

Oberhausen und Bottrop: Rückzüge 2025/26

Kreisliga A: Sportfreunde Königshardt II
Kreisliga B1: SC Oberhausen II
Kreisliga C2: TSF Safakspor Oberhausen II

Rees und Bocholt: Rückzüge 2025/26

Kreisliga B2: TuS Drevenack, SV Ringenberg II

Remscheid-Solingen: Rückzüge 2025/26

Kreisliga A1: TG Hilgen II
Kreisliga C: 1. FC Sport-Ring Solingen II

Wuppertal und Niederberg: Rückzüge 2025/26

Kreisliga A: Stella Azzurra Velbert

Frauen und Juniorinnen: Rückzüge 2025/26

Niederrheinliga:

Landesliga: TG Hilgen

Bezirksliga: FV Mönchengladbach II, SV Raadt, TSV Kaldenkirchen

Kreisliga: SC Hardt II


A-Juniorinnen:

B-Juniorinnen:

C-Juniorinnen:

Futsal-Regionalliga:

A-Junioren (U19/U18): Rückzüge 2025/2026

Duisburg-Dinslaken-Mülheim:
Düsseldorf:
Essen:
Grevenbroich-Neuss:
Kempen-Krefeld:
Kleve-Geldern:
Moers:
Mönchengladbach-Viersen:
Oberhausen-Bottrop:
Rees-Bocholt: SV Emmerich-Vrasselt
Remscheid-Solingen:
Wuppertal-Niederberg:

B-Junioren (U17/U16): Rückzüge 2025/2026

Duisburg-Dinslaken-Mülheim:
Düsseldorf:
Essen:
Grevenbroich-Neuss:
Kempen-Krefeld:
Kleve-Geldern:
Moers:
Mönchengladbach-Viersen:
Oberhausen-Bottrop: VfB Bottrop
Rees-Bocholt:
Remscheid-Solingen:
Wuppertal-Niederberg:

C-Junioren (U15/U14): Rückzüge 2025/2026

Duisburg-Dinslaken-Mülheim:
Düsseldorf:
Essen:
Grevenbroich-Neuss:
Kempen-Krefeld:
Kleve-Geldern:
Moers:
Mönchengladbach-Viersen:
Oberhausen-Bottrop:
Rees-Bocholt:
Remscheid-Solingen:
Wuppertal-Niederberg:

