Rückzüge 2025/2026 in Brandenburg: Welche Teams sind nicht mehr aktiv?

Zu einer Fußball-Saison gehören leider auch Rückzüge und Mannschaftsabmeldungen - die es in diesem Text für die Teams aus dem Bereich von FuPa Brandenburg in einer Übersicht für die Saison 2025/2026 gibt. Die Rückzüge der Region updaten wir ständig.
---
Ü32 Kreisliga: FSV Admira 2016
+++
Kreisliga A: Blau-Weiß Wusterwitz
1. Kreisklasse A: SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren II
2. Kreisklasse B: FC Deetz II
+++
Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.
+++
Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.
+++
Kreisklasse Nord: FSV Blau-Weiß Wriezen III, SG Trebnitz, SV Hertha 1923 Neutrebbin II
Kreisklasse Mitte: BSG Pneumant Fürstenwalde I
Kreisklasse Süd: SG Wiesenau 03 II
+++
Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.
Südbrandenburgliga: Grün-Weiß Lübben II
1. Kreisklasse Nord: SV Vorwärts Crinitz
+++
1. Kreisklasse A: SpG Lunow/Oderberg III
Ü35 Kreisliga: VfB Gramzow
Landesliga West: BSG Stahl Brandenburg
Kreisliga Dahme/Fläming: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow, SSV Nonnendorf 1950
Kreisliga Niederlausitz: SpG Haida/Elsterwerda
Kreisliga Ostbrandenburg: SpG Schöneiche/Strausberg