Allgemeines
Rückzüge 2025/2026 in Brandenburg: Welche Teams sind nicht mehr aktiv?

Welche Fußball-Vereine ihre Mannschaften in der Region in der Saison 2025/2026 zurückgezogen haben, lest ihr hier.

LK Süd Brandenburg
LL Süd Brandenburg
LK West Brandenburg
LK Ost Brandenburg
Brandenburgliga

Zu einer Fußball-Saison gehören leider auch Rückzüge und Mannschaftsabmeldungen - die es in diesem Text für die Teams aus dem Bereich von FuPa Brandenburg in einer Übersicht für die Saison 2025/2026 gibt. Die Rückzüge der Region updaten wir ständig.

---

Kreis Dahme/Fläming

Ü32 Kreisliga: FSV Admira 2016

+++

Kreis Havelland

Kreisliga A: Blau-Weiß Wusterwitz

1. Kreisklasse A: SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren II

2. Kreisklasse B: FC Deetz II

+++

Kreis Niederlausitz

Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.

+++

Kreis Oberhavel/Barnim

Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.

+++

Kreis Ostbrandenburg

Kreisklasse Nord: FSV Blau-Weiß Wriezen III, SG Trebnitz, SV Hertha 1923 Neutrebbin II

Kreisklasse Mitte: BSG Pneumant Fürstenwalde I

Kreisklasse Süd: SG Wiesenau 03 II

+++

Kreis Prignitz/Ruppin

Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.

Kreis Südbrandenburg

Südbrandenburgliga: Grün-Weiß Lübben II

1. Kreisklasse Nord: SV Vorwärts Crinitz

+++

Kreis Uckermark

1. Kreisklasse A: SpG Lunow/Oderberg III

Ü35 Kreisliga: VfB Gramzow

Frauen

Landesliga West: BSG Stahl Brandenburg

Kreisliga Dahme/Fläming: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow, SSV Nonnendorf 1950

Kreisliga Niederlausitz: SpG Haida/Elsterwerda

Kreisliga Ostbrandenburg: SpG Schöneiche/Strausberg

