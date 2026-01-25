Rückzüge 2025/2026 in Brandenburg: Welche Teams sind nicht mehr aktiv?

1. Kreisklasse A: SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren II

2. Kreisklasse B: FC Deetz II

Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.

Kreisklasse Nord: FSV Blau-Weiß Wriezen III, SG Trebnitz, SV Hertha 1923 Neutrebbin II

Kreisklasse Mitte: BSG Pneumant Fürstenwalde I

Kreisklasse Süd: SG Wiesenau 03 II

