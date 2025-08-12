 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
Rückzüge 2025/2026 in Brandenburg: Welche Teams sind nicht mehr aktiv?

Welche Fußball-Vereine ihre Mannschaften in der Region in der Saison 2025/2026 zurückgezogen haben, lest ihr hier.

Zu einer Fußball-Saison gehören leider auch Rückzüge und Mannschaftsabmeldungen - die es in diesem Text für die Teams aus dem Bereich von FuPa Brandenburg in einer Übersicht für die Saison 2025/2026 gibt. Die Rückzüge der Region updaten wir ständig.

Männer

Kreis Dahme/Fläming

Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.

Kreis Havelland

Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.

Kreis Niederlausitz

Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.

Kreis Oberhavel/Barnim

Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.

Kreis Ostbrandenburg

Kreisklasse Nord: FSV Blau-Weiß Wriezen III, SG Trebnitz

Kreis Prignitz/Ruppin

Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

Kreis Südbrandenburg

Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.

Kreis Uckermark

Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.

Jugend

A-Jugend

Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.

B-Jugend

Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.

C-Jugend

Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.

Frauen

Es gibt bislang keine Rückzüge von Mannschaften.

