Rücktrittsforderungen bei Ahlen – Tankulic reagiert von Isaija Zecevic · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Luka Tankulic wird im Interview gegenüber RevierSport deutlich. – Foto: Julien Stapper

Bei Rot Weiss Ahlen liegen nach einer Serie enttäuschender Ergebnisse die Nerven der Fans blank. Nach der 0:2-Niederlage gegen Victoria Clarholz schallten im Wersestadion erneut „Kocker-“ und „Tankulic-Raus“-Rufe Richtung Vorstand Dennis Kocker und Sportchef Luka Tankulic. Die Anhänger machen ihren Unmut deutlich und fordern Konsequenzen – doch der Sportchef hält dagegen. Tankulic, der die Saison ursprünglich als Trainer und Sportchef in Personalunion begann (FuPa Westfalen berichtete) und mittlerweile den Trainerposten an Marcel Stöppel übergeben hat (FuPa Westfalen berichtete ebenfalls) erklärt im Interview mit RevierSport: „Wir dürfen unseren Kopf nicht verlieren. Emotionen gehören dazu, sind aber nicht zielführend. Es würde keinen Sinn machen, alle zu entlassen. Wir sitzen alle in einem Boot und wollen die Saison mit dem Klassenerhalt zu Ende führen. Dann werden wir weitersehen.“

Der Sportchef geht offen mit der Verantwortung um, betont aber, dass die Mannschaft jetzt Unterstützung braucht: „Wir müssen weiter mit den Jungs viel sprechen. Es nutzt nichts, wenn wir jetzt draufhauen. Ich war selbst Spieler und weiß, was in den Jungs vorgeht. Sie brauchen jetzt positive Erlebnisse. Wir müssen als Verein alle anpacken, alle in ein Boot holen und die Mannschaft unterstützen.“ Trotz eines Kaders mit Spielern wie Franko Uzelac, Jan Holldack oder Marc Heider hinkt die Konstanz hinterher, wie Tankulic erklärt: „Die Inkonstanz ist ein Riesenthema. Wir haben gute Phasen und dann wieder bodenlose Vorstellungen, wie in Lippstadt. Gegen Hiltrup spielen wir gut, treffen aber das Tor nicht. Gegen Clarholz war vieles unglücklich. Der Gegner hätte eine Rote Karte nach einem Foul an Heider bekommen müssen. Zudem wurden uns zwei Tore aufgrund vermeintlicher Abseitspositionen aberkannt.“