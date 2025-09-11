Rücktrittsangebote der Ehranger Trainer

Das hatten sie sich bei der Fußball-Spielgemeinschaft von Mosel und Kyll ganz anders vorgestellt. Nach fünf Spieltagen steht der frühere Rheinlandligist mit nur einem Sieg und vier Niederlagen am Tabellenende. Eine Situation, für die beide Trainer des Aufsteigers Verantwortung übernehmen wollten. „Nach dem Spiel in Ayl und der 1:4-Niederlage dort haben wir uns die Frage gestellt, ob wir noch die Richtigen für die Mannschaft sind. Wir hatten das Gefühl, dass wir die Jungs nicht mehr erreichen“, berichtet Trainer Benny Weiler, dem Christoph Marzi assistiert. Doch in der mannschaftsinternen Sitzung in Anwesenheit der beiden sportlichen Leiter Frank Bertges und Peter Grundhöfer am Montagabend verständigten sich die Beteiligten darauf, weiter zusammenzuarbeiten.

Nach der jüngsten Pleite beim Mitaufsteiger SG Kanzem war die Enttäuschung sehr groß. „Die erste Halbzeit war noch gut. Da hatten wir die Chance, nach unserem Führungstreffer durch Janik Lerch das zweite Tor draufzulegen. Als uns das misslang und wir unmittelbar nach der Halbzeit drei Gegentore kassiert hatten, fiel die Mannschaft förmlich auseinander“, kritisiert der 43-jährige Coach. Was ihn am meisten aus der Fassung brachte, war die fehlende Bereitschaft und das fehlende Engagement, sich gegen weitere Gegentore zu stemmen: „Wir agierten emotionslos, ohne Aggressivität, Einsatz und gegenseitiges Pushen. Das ist in Situationen notwendig, wenn ein Spiel aus den Händen gleitet. Da war niemand, der die Ärmel hochgekrempelt hat.“ Laut Weiler sprach sich die Mannschaft für die Trainer aus und räumte selbstkritisch ein, dass die grundlegenden Fehler bei den Spielern liegen.#

