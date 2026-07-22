Rücktritt vom Rücktritt – Feldafing bindet Mergner für die kommende Saison

Jürgen Mergner wollte ursprünglich aufhören. – Foto: FuPa

Nach einer starken Rückrunde hatten die Fußballer des TSV Feldafing am vorletzten Spieltag der abgelaufenen Saison ihr Ziel endlich erreicht: Trotz starker Konkurrenz im Tabellenkeller sicherte der Aufsteiger den Verbleib in der Kreisklasse. 36 Punkte waren in der Saison 2025/26 für den direkten Klassenerhalt nötig. „Es war nicht einfach, aber wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Eigentlich wollte ich danach aufhören“, verrät Trainer Jürgen Mergner nun im Gespräch mit dem Münchner Merkur. Zum Vorbereitungsstart auf die neue Spielzeit fand sich der Coach dann aber doch erneut an der Seitenlinie wieder.

Zu sehr lag Mergner seine Elf, die er seit vier Jahren betreut, am Herzen. „Die Jungs haben mich zum Weitermachen überredet“, erzählt der Coach. „Da㈠rüber hinaus haben sie auch selbst einiges übernommen, was es mir leichter macht.“ Organisatorisch habe das Team „die Dinge gut intern geregelt“, so Mergner. Seit 2022 feierte Feldafing zwei Aufstiege und schaffte den Sprung von der B-Klasse bis in die Kreisklasse. In diesem Sommer findet die Erfolgsgeschichte noch kein abruptes Ende – auch wenn es heuer wohl erneut primär um den Klassenerhalt geht. „Wir wollen uns erst einmal absichern. Dann kann man weitersehen“, sagt Mergner.