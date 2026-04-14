Rücktritt Christian Sayer - Tobias Wolf übernimmt interimsweise

Nach der schmerzlichen Niederlage in Pfaffenweiler hat uns Christian Sayer am Sonntagabend informiert, dass er mit sofortiger Wirkung von seinem Traineramt zurücktritt!
Diese überraschende Nachricht trifft uns schwer. Wir bedanken uns bei Christian für sein Engagement, seinen Einsatz und Herzblut, welches er in den letzten eineinhalb Jahren investiert hat.
Nach schwachem Start konnte unter seiner Leitung, letztes Jahr eine starke Rückrunde gespielt werden und der drohende Abstieg abgewendet werden.
Interimsweise wird Tobias Wolf die erste Mannschaft übernehmen. Seit vielen Jahren leistet er als Trainer der Reserve tolle Arbeit und ist bereit die schwere Mission Klassenerhalt gemeinsam mit der Mannschaft anzugehen.
Die sportliche Leitung hat die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für Christian Sayer umgehend begonnen.