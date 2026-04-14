Rücktritt Christian Sayer - Tobias Wolf übernimmt interimsweise

Nach der schmerzlichen Niederlage in Pfaffenweiler hat uns Christian Sayer am Sonntagabend informiert, dass er mit sofortiger Wirkung von seinem Traineramt zurücktritt!

Diese überraschende Nachricht trifft uns schwer. Wir bedanken uns bei Christian für sein Engagement, seinen Einsatz und Herzblut, welches er in den letzten eineinhalb Jahren investiert hat.