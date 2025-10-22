Rücktritt beim Kasseler SV

Wie der Verein selbst in seinen sozialen Medien mitteilte, kündigte am Rande des vergangenen Spiels Henning Willms, Trainer des Kasseler SV II, seinen Rücktritt zur kommenden Winterpause aus persönlichen Gründen an. Willms hatte das Amt vor rund zwei Jahren zunächst interimsweise übernommen und schnell bewiesen, dass er eine dauerhafte Lösung für die Mannschaft sein konnte.

Unter seiner Leitung stabilisierte die 2. Mannschaft ihre Leistung, etablierte Strukturen auf und neben dem Platz und profitierte von einem abwechslungsreichen Trainingsprogramm. Willms zeichnete sich durch hohen Einsatz und Leidenschaft aus, zeigte auch in sportlich schwierigen Phasen vollen Einsatz und war Woche für Woche mit Herzblut auf dem Platz präsent.

Der Kasseler SV dankt Henning Willms ausdrücklich für sein Engagement und freut sich, ihn weiterhin als Spieler und Gesicht der 2. Mannschaft im Verein behalten zu können.