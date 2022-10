Rücktritt! Bardorf-Trainer Andi Brendler hat keine Kraft mehr 35-jähriger Coach erklärte unmittelbar nach dem 0:6 gegen Gebenbach seinen Rückzug +++ Vorerst übernehmen Co-Trainer +++

Eigentlich, so war immer wieder zu hören, wollte man das Ding gemeinsam durchziehen. Dass der Klassenerhalt in dieser Spielzeit keine Selbstläufer wird, war bzw. ist nämlich allen Verantwortlichen des TSV Großbardorf klar. Deshalb herrschte trotz nur 13 Punkte in 14 Spielen Ruhe im Grabfeld was den Trainerposten betrifft. Nun, genauer gesagt nach der 0:6-Pleite gegen Gebenbach, hat allerdings Coach Andreas Brendler selbst die Reisleine gezogen und ist zurückgetreten. "Ich habe einfach keine Kraft mehr", begründet der 35-Jährige den Schritt gegenüber FuPa.