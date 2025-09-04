Rücktritt! Aus Liebe zur Mannschaft...

Der 40-Jährige führte die Gothaer Landesklasse-Elf in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils auf einen starken vierten Tabellenplatz – und das, obwohl der Verein zuvor als Abstiegskandidat gehandelt wurde. Umso überraschender kam die Nachricht von seinem Rücktritt, die nicht sportlicher Natur ist.

„Ich möchte meiner Mannschaft Schutz bieten, auch wenn es für mich eine ganz schwere Entscheidung ist. Aber ich nehme mich so von der Fläche. Man muss auch anfangen, sich zu reflektieren“, erklärte Pfeifer im Gespräch mit der Thüringer Allgemeinen (TA). Der scheidende Coach blickte zugleich auf zwei erfolgreiche Jahre zurück: „Mit der Mannschaft hatte ich zwei tolle Jahre und habe sie zweimal auf Platz vier geführt. Jetzt möchte ich das erstmal verarbeiten und meine Lehren daraus ziehen. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht das letzte Kapitel als Trainer gewesen sein wird.“

Der Hintergrund für den Rücktritt liegt in den jüngsten Auseinandersetzungen mit den Schiedsrichtern. Schon mehrfach hatte sich das Team aus Siebleben benachteiligt gefühlt – zuletzt beim 4:5 im Heimspiel gegen den FSV Hildburghausen. Die Vereinsverantwortlichen äußerten ihren Unmut auch öffentlich gegenüber regionalen Medien. Vereinspräsident Dirk Stiehm machte im Gespräch mit der TA deutlich, wie schwer die Entscheidung allen Beteiligten gefallen ist: „Die Entscheidung ist uns allen nicht leichtgefallen. Aber wir merken, dass sich die Schiedsrichter seit längerer Zeit auf unsere Bank eingeschossen haben. Nach langen Gesprächen hat Kevin seinen Rücktritt angeboten, damit die Mannschaft geschützt wird. In der Summe der Sache war diese Entscheidung unausweichlich. Für mich ist hier auch ein sehr guter Freund gegangen, was die Entscheidung nicht gerade einfacher gemacht hat.“

Pokalknaller als Bewährungsprobe

Am kommenden Samstag steht für die SpVgg Siebleben ein echtes Highlight auf dem Programm: In der nächsten Runde des Thüringer Landespokals trifft das Team auf den Oberliga-Neuling 1. SC Heiligenstadt. Die Vorbereitung auf dieses Spiel läuft jedoch unter schwierigen Bedingungen. Da Co-Trainer Christian Hatzky derzeit im Urlaub ist und auch der neue Assistent Roberto Gomez beruflich eingebunden ist, hat sich Ex-Co-Trainer Alexander König bereit erklärt, die Mannschaft kurzfristig zu betreuen. König war bis zum Ende der vergangenen Saison Teil des Trainerstabs in Siebleben und zeigte sich vom Rücktritt Pfeifers überrascht: „Für mich kam die Nachricht sehr überraschend, Kevin hat mich am Montag kontaktiert und mir seine Entscheidung mitgeteilt. Ich persönlich finde es sehr schade, gerade weil die Umstände so speziell sind. Wenn ein Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht, die Aufgabe keinen Spaß mehr macht, der Erfolg ausbleibt – dann sind das eigentlich Gründe, die für eine Veränderung sprechen. So eine Konstellation habe ich noch nicht erlebt.“

Für das Pokalspiel bleibt der Mannschaft nur eine einzige gemeinsame Trainingseinheit. König setzt daher vor allem auf mentale Stärke: „Die Jungs haben die Hiobsbotschaft am Dienstag bekommen und sicherlich ein bisschen was zu verarbeiten. Den Raum werde ich ihnen geben. Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und so tun, als wäre alles normal.“ Zur sportlichen Ausgangslage sagte König gegenüber FuPa Thüringen: „Wir haben bis zum Spiel nur ein Training, dementsprechend wird die gezielte Vorbereitung eher auf der mentalen Ebene stattfinden, als auf dem Platz. Die Rollen sind nach wie vor klar verteilt: Für uns ist es ein Bonusspiel und für Heiligenstadt ein Pflichtsieg – mal schauen.“

Blick nach vorn

Während die Mannschaft den Fokus nun auf das Pokalduell legen muss, bleibt der Rücktritt von Kevin Pfeifer ein einschneidender Moment für den Verein. Die Verantwortlichen werden in den kommenden Wochen nicht nur einen neuen Cheftrainer finden müssen, sondern auch dafür sorgen, dass die Spieler nach den turbulenten Ereignissen wieder zur Ruhe kommen.

Für Pfeifer selbst ist das Kapitel Siebleben zwar beendet – doch eine Rückkehr auf die Trainerbank in der Zukunft schließt er nicht aus.