Erst ein Sieg: Landesligist FV Lörrach-Brombach (hier mit Phil Schmiederer, links) könnte in die Abstiegszone rutschen. – Foto: Achim Keller
Rückt Laufenburg an den Dritten heran? Lörrach-Brombach unter Druck
Die Startphase der Fußballsaison ist gelaufen. Nun könnte es für die Verbands- und Landesligisten um die Weichenstellung für die kommenden Wochen gehen.
Wer kann oben angreifen? Wer muss nach unten auf der Hut sein? Letzteres gilt für den SV 08 Laufenburg derzeit nicht. Der Verbandsliga-Neuling hat sich bereits einen kleinen Puffer verschafft und ist dabei, sich eine sorgenfreie Runde zu erarbeiten. Zehn Punkte aus sechs Spielen könnten hochgerechnet für die Top Fünf reichen.
Das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Lahr ist nun ein weiterer Fingerzeig darauf, ob die Nullachter schon ein Spitzenteam stellen und sogar oben andocken können. Mit einem Sieg – gegen die allerdings auswärtsstarken Gäste (drei Spiele, drei Siege) – hätten die Laufenburger Anschluss zum Tabellendritten hergestellt. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.