Rückt Laufenburg an den Dritten heran? Lörrach-Brombach unter Druck

Wer kann oben angreifen? Wer muss nach unten auf der Hut sein? Letzteres gilt für den SV 08 Laufenburg derzeit nicht. Der Verbandsliga-Neuling hat sich bereits einen kleinen Puffer verschafft und ist dabei, sich eine sorgenfreie Runde zu erarbeiten. Zehn Punkte aus sechs Spielen könnten hochgerechnet für die Top Fünf reichen.