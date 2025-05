Rückt der VfL Halle 96 auf den zweiten Tabellenplatz vor?

– Foto: SV Blau-Weiß Zorbau

Am 29. und vorletzten Spieltag der NOFV-Oberliga Süd steht die Tabelle kurz vor der Entscheidung. Während der 1. FC Magdeburg II den Titel längst gesichert hat, geht es um die Vizemeisterschaft. Gleichzeitig spitzt sich die Lage im Tabellenkeller zu – vor allem Rudolstadt, Zorbau und Gera blicken gespannt auf das Wochenende.

So., 25.05.2025, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde 14:00 live PUSH

Halberstadt möchte die bittere 1:3-Niederlage in Freital vergessen machen und gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Ludwigsfelde wieder punkten. Die Gäste verloren zuletzt mit 0:2 gegen Krieschow und mussten ab der 35. Minute in Unterzahl spielen. Halberstadt gewann das Hinspiel knapp mit 1:0 durch ein Tor von Fabio Ertmer und geht auch diesmal als klarer Favorit in die Partie. ---

So., 25.05.2025, 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt SC Freital SC Freital 14:00 PUSH

Freital reist mit Selbstvertrauen an. Durch den 3:1-Sieg gegen Halberstadt steht man auf Rang fünf. Rudolstadt holte zuletzt ein 1:1 in Wernigerode, braucht aber dringend einen Sieg, um die Mini-Chance auf den Ligaverbleib zu wahren. Das Hinspiel gewann Freital mit einem späten Tor von Ricardo Michael in der 88. Minute – Rudolstadt sinnt auf Revanche. ---

So., 25.05.2025, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 FC Einheit Wernigerode Wernigerode 14:00 live PUSH

Nach dem torlosen Spitzenspiel in Bischofswerda möchte Halle gegen Wernigerode wieder in die Offensive finden. Die Gäste holten gegen Rudolstadt ein 1:1, hatten aber im Hinspiel für eine Überraschung gesorgt: Beim 4:3-Heimsieg gegen Halle lagen sie bereits nach 21 Minuten mit 4:1 in Front. Halle wird mit Blick auf Platz zwei diesmal keine Nachlässigkeit dulden. ---

So., 25.05.2025, 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 14:00 PUSH

Bautzen unterlag zuletzt in Gera mit 0:2 und will mit einem Heimsieg zurück in die Spur. Bischofswerda spielte 0:0 gegen Halle und bleibt mit 45 Punkten in Reichweite der Spitzengruppe. Das Hinspiel dominierte der BFV klar mit 4:0 – Martin Sobe und Jonas Krautschick erzielten jeweils einen Doppelpack, Bautzens Dawid Więckiewicz sah zudem Rot. Budissa will die klare Pleite vergessen machen. ---

Der Meister 1. FC Magdeburg II empfängt ein Geraer Team, das mit dem 2:0 gegen Bautzen einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf feierte. Im Hinspiel fegte Magdeburg die BSG Wismut Gera mit 7:0 vom Platz – Eldin Dzogovic traf doppelt, auch Albert Frank Millgramm, Willi Alfons Kamm und Carlos Krüger reihten sich in die Torschützenliste ein. Auch diesmal geht Magdeburg als klarer Favorit ins Spiel. ---

Auerbach verlor am vergangenen Wochenende mit 0:2 in Grimma und braucht einen Heimsieg, um den Anschluss an Platz fünf zu halten. Zorbau kassierte eine deutliche 0:5-Heimpleite gegen Magdeburg. Im Hinspiel rettete Rune-Kjell Litzenberg in der 89. Minute ein 2:2 – in Auerbach dürfte es für die Gäste schwerer werden, Punkte mitzunehmen. ---