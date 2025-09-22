Rückstand schockt nicht: Penzberg holt Rückstand gegen Planegg auf

Planegg – Die Richtung, um den Widrigkeiten zu trotzen, stimmt schon mal. Mit dem 2:2 beim SV Planegg-Krailling setzt der FC Penzberg ein erstes kleines Statement nach den beiden Niederlagen gegen Deisenhofen II und Obermenzing. „Die beste Mannschaft der Liga ärgern zu können, ist durchaus positiv zu sehen“, kommentierte Max Bauer das nicht zwingend erwartbare Resultat. Ein bescheidener Anfang, der nunmehr seine Fortsetzung in den Heimspielen gegen Polling (am Mittwoch) und gegen den MTV München (Samstag) finden soll. „Wir wollen in der englischen Woche wieder in die Spur finden“, stellt der FC-Coach klar. Danach sah es im Würmtal zunächst gar nicht aus.

Ehe sich die Penzberger versahen, lagen sie im Hintertreffen. 0:1 mit dem ersten Angriff, abgeschlossen durch Valentino Gavric, aufgedoppelt durch Aleksandar Demonkic mit dessen 2:0 nach einer halben Stunde. Das Strickmuster war dabei deckungsgleich. Einen Ballverlust der Gäste nutzten die Würmtaler zum langen Ball, und schon stand einer der torgefährlichen Angreifer frei vor Torwart Benedikt Zeisel. „War klar, dass sie mit ihren drei Tempospielern hinter die Kette wollen“, merkte Bauer lakonisch an. Gleichwohl ließ sich die FC-Hintermannschaft kein weiteres Mal auf diese Weise düpieren; und schon war es vorbei mit dem vordersten Kreativmoment des Spitzenreiters.