Rückstand ohne Wirkung

– Foto: Volkhard Patten

„Wie erwartet haben wir von der ersten Minute an das Spiel bestimmt“, sagt Trainer Edis Bajrovic. Tatsächlich beginnt die Partie mit klaren Vorteilen für die Gäste. „Bereits nach drei Minuten hatten wir die große Chance zur Führung, als Jonathan Mai mit einem schönen Abschluss nur das Lattenkreuz trifft.“ Auch danach erspielt sich Stelingen weitere Möglichkeiten, lässt sie jedoch ungenutzt.

Es ist ein Spiel, das für den TSV Stelingen denkbar schlecht beginnt – und dennoch mit dem erwarteten Ergebnis endet. Trotz eines frühen Zwei-Tore-Rückstands gewinnt der Tabellendritte bei TuS Kleefeld mit 3:2 und bleibt weiter in Schlagdistanz zur Spitze.

Dann kippt das Spiel kurzfristig. In der 21. Minute bringt Jonathan Buhrow die Gastgeber in Führung. Bajrovic spricht später von einem Gegentor der Kategorie „Tor des Monats“: „Der Ball wird richtig schön in den Winkel geschweißt, das kann einfach mal passieren.“

Nur eine Minute später erhöht Marcel Hayduk auf 2:0 – und dieses Gegentor ärgert den Stelinger Trainer deutlich mehr. „Was mich deutlich mehr ärgert, ist das zweite Gegentor in der 22. Minute. Im Spielaufbau machen wir einen individuellen Fehler und Kleefeld nutzt das konsequent zum 0:2 aus.“

Der Rückstand verändert den Spielverlauf jedoch kaum. „Trotzdem hat uns dieser Rückstand überhaupt nicht aus dem Rhythmus gebracht. Wir blieben weiterhin spielbestimmend“, sagt Bajrovic. Noch vor der Pause verkürzt Jannis Bovenschen nach Vorarbeit von Dustin Quast auf 1:2 (30.).

Nach dem Seitenwechsel wird der Druck größer – und schließlich entscheidend. „Nach der Pause war es eigentlich nur noch ein Spiel auf ein Tor.“ Zunächst trifft Robin Ziegler nach einem Standard per Kopf zum Ausgleich (70.), ehe Jannis Bovenschen in der 82. Minute das Spiel endgültig dreht. „Anschließend macht Jannis Bovenschen nach einem starken Steckpass von Elias Göhr das 3:2. Für mich war er heute ganz klar der Man of the Match.“

Trotz des Erfolgs bleibt der Trainer nicht ohne Kritik an der eigenen Mannschaft. „Unter der Woche werden wir trotzdem noch einmal intensiv an der Chancenverwertung arbeiten müssen. Da müssen wir konsequenter werden und solche Spiele früher auf unsere Seite ziehen.“

Am Ende überwiegt dennoch die Zufriedenheit. „Alles in allem geht der Sieg aufgrund der Spielanteile und der Anzahl an Torchancen aber absolut in Ordnung.“

TuS Kleefeld – TSV Stelingen 2:3

TuS Kleefeld: Jonathan Buhrow, Marcel Hayduk - Trainer: Maik Seizinger

TSV Stelingen: Jannis Bovenschen, Robin Ziegler - Trainer: Edis Bajrovic

Schiedsrichter: Volker Mende (Hannover)

Tore: 1:0 Jonathan Buhrow (21.), 2:0 Marcel Hayduk (22.), 2:1 Jannis Bovenschen (30.), 2:2 Robin Ziegler (70.), 2:3 Jannis Bovenschen (82.)