Rückstand gedreht: Verden kurz vor Klassenerhalt

Der Weg dorthin gestaltete sich steinig. Denn zunächst gaben die Gäste vor über 400 Zuschauenden den Ton an. Nach nicht einmal fünf Minuten netzte Leonardo Halili zum 0:1 ein. Der FCV brauchte einigte Zeit, um in Fahrt zu kommen, glich aber nach einer knappen halben Stunde durch den von Jonas Austermann bedienten Bastian Reiners aus. Anschließend übernahm er das Kommando. Ein Elfmeter brachte die Wende. Lucas Uwandu verwandelte gekonnt zum 2:1 (54.). Keine 180 Sekunden später erhöhte Austermann auf 3:1. Den Vorsprung verteidigten die Hausherren bis in die Schlussphase hinein. Erst tief in der Nachspielzeit verkürzte Daniel Benke, sodass der Treffer nur noch statistischen Wert besaß.