Rückstand gedreht, Sieg erkämpft

Die TSV Immenhausen gewinnt ihr Heimspiel gegen TuSpo 1900 Grebenstein II mit 3:2 (3:1) und belohnt sich nach frühem Rückstand mit drei wichtigen Punkten.
Der Start verlief zunächst alles andere als optimal. In der 7. Minute bekam man gleich mehrfach die Chance, den Ball im Strafraum zu klären, doch Immenhausen bekam keinen Zugriff. Schließlich behauptete Rulff mehrfach den Ball im Strafraum und legte ab, sodass Szecsenyi an den Ball kam und unbedrängt aus rund 16 Metern zum 0:1 traf.
In der Folge arbeitete sich die TSV jedoch zunehmend in die Partie und übernahm mehr und mehr die Kontrolle. Der verdiente Ausgleich fiel in der 24. Minute: Nach einem Foulspiel von Jannik Seeger an Toni Mitrovic im Strafraum verwandelte Nils Hellwig den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1.
Nur zwei Minuten später drehte Immenhausen die Partie komplett. Eine Hereingabe von Hellwig konnte Gästekeeper Bangert nicht festhalten, der Ball fiel vor die Füße von Mitrovic, der eiskalt zum 2:1 einschob (26.). Die TSV blieb dran und legte noch vor der Pause nach: Leon Beilstein gewann stark den Ball im Mittelfeld und spielte direkt auf Mitrovic. Dieser ließ seinen Gegenspieler stehen und legte quer auf Hellwig, der zum 3:1 vollendete (39.).
Kurz vor der Pause bot sich der TSV noch die große Chance, die Führung weiter auszubauen: Ein Freistoß von Beilstein rauschte nur knapp am Kopf von Habisch vorbei, ehe ein Grebensteiner Verteidiger den Ball noch an die Latte lenkte.
Nach der Pause blieb es ein intensives und offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.
Grebenstein kam immer wieder gefährlich vor das Tor. In der 51. Minute fiel nach einer Ecke der Anschlusstreffer, als der Ball im Strafraumgetümmel bei Rulff landete und dieser zum 3:2 einschob.
In der Folge entwickelte sich ein Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Immer wieder waren starke Paraden gefragt oder Abschlüsse verfehlten das Ziel nur knapp. Die TSV hätte dabei durchaus noch einen weiteren Treffer nachlegen können – auch ein möglicher Elfmeterpfiff blieb aus. Sowohl ein Tritt im Strafraum als auch ein Handspiel wurden vom Schiedsrichter nicht als strafbar bewertet.
So blieb es bis zum Schlusspfiff spannend, ehe die TSV den knappen 3:2-Heimsieg über die Zeit brachte.
Aufstellung TSV Immenhausen:
Sören Enders, Arne Habisch, Steven Schöps (87. Timo Bülte), Kevin Wilhelm, Leon Heckel, Max Busch, Thomas Stern, Roman Sedmera (75. Pascal Kopp), Leon Beilstein, Nils Hellwig, Toni Mitrovic
Trainer: Marco Schneider
Tore:
0:1 Marcel Szecsenyi (7‘)
1:1 Nils Hellwig (24‘ Foulelfmeter)
2:1 Toni Mitrovic (26‘ – Vorlage Nils Hellwig)
3:1 Nils Hellwig (39‘ – Vorlage Toni Mitrovic)
3:2 Florian Rulff (51‘)