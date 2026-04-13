Rückstand gedreht, Sieg erkämpft von Kristoffer Koch · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Immenhausen

Die TSV Immenhausen gewinnt ihr Heimspiel gegen TuSpo 1900 Grebenstein II mit 3:2 (3:1) und belohnt sich nach frühem Rückstand mit drei wichtigen Punkten. Der Start verlief zunächst alles andere als optimal. In der 7. Minute bekam man gleich mehrfach die Chance, den Ball im Strafraum zu klären, doch Immenhausen bekam keinen Zugriff. Schließlich behauptete Rulff mehrfach den Ball im Strafraum und legte ab, sodass Szecsenyi an den Ball kam und unbedrängt aus rund 16 Metern zum 0:1 traf.

In der Folge arbeitete sich die TSV jedoch zunehmend in die Partie und übernahm mehr und mehr die Kontrolle. Der verdiente Ausgleich fiel in der 24. Minute: Nach einem Foulspiel von Jannik Seeger an Toni Mitrovic im Strafraum verwandelte Nils Hellwig den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1. Nur zwei Minuten später drehte Immenhausen die Partie komplett. Eine Hereingabe von Hellwig konnte Gästekeeper Bangert nicht festhalten, der Ball fiel vor die Füße von Mitrovic, der eiskalt zum 2:1 einschob (26.). Die TSV blieb dran und legte noch vor der Pause nach: Leon Beilstein gewann stark den Ball im Mittelfeld und spielte direkt auf Mitrovic. Dieser ließ seinen Gegenspieler stehen und legte quer auf Hellwig, der zum 3:1 vollendete (39.).