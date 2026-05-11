Rückstand gedreht! LSK hält die Spannung hoch

Wilhelmshaven fand zwar besser in die Partie, doch mit zwei Foulspielen innerhalb von zwei Minuten sah Rhys-Bernad Pufong früh die Ampelkarte (26.). Der SVW legte nach einem Foulelfmeter trotzdem durch Yesua Motango vor (31.). Noch vor der Pause glich Nick Tappe mit einem platzierten Abschluss aber aus (41.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte der LSK die Schlagzahl und kam durch Tjark Dörr zum umjubelten 2:1-Siegtreffer (72.). Die Lüneburger stehen damit auf dem achten Tabellenplatz und könnten über das Nachholspiel gegen den Heeslinger SC sogar bis auf den sechsten Rang klettern.