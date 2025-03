Rückstand gedreht! Ismail Ali sorgt für späten Jubel!

Gegen den FC Unterföhring II stand es nach über 90 Minuten am Ende 4:3. Die Gäste aus Unterföhring galten lange als Angstgegner der Haide – der letzte Sieg gegen die Landesliga-Reserve datiert aus dem Jahr 2019. Kurios: Damals stand Trainer Krapf noch selbst in der Startelf.

Das Trainerteam konnte diesmal auf einen starken Kader zurückgreifen. Abgesehen von Langzeitverletzten wie Klapper und Franz fehlten mit Hendel-Diaz, Okoyomon und Stockinger nur wenige potenzielle Stammspieler. Unterstützung aus der ersten Mannschaft gab es durch Ahrens und Sota, die beide in der Startelf standen. Zudem kehrten mit Markl, Butzmann, Kammermeier und Wild gleich vier Leistungsträger in die Anfangsformation zurück.

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag: Keeper Luczak klärte einen Ball unglücklich in die Mitte, und die Unterföhringer nutzten die Chance mit einem Traumtor zur 1:0-Führung. Die Haide ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und glich bereits in der 10. Minute durch Kammermeier aus. Der starke Kammermeier bereitete in der 15. Minute auch das 2:1 durch Todorovic vor. Trotz der Führung für die Haide blieben die Gäste gefährlich und stellten mit ihrem zweiten Torschuss in der 28. Minute auf 2:2.