Rückstand gedreht: Hülsen bleibt in der Pole-Position

Der SV Vorwärts Hülsen tat sich lange Zeit enorm schwer gegen einen frech aufspielenden SV Aschwarden, der seine zwischenzeitliche Führung nicht zu nutzen wusste.
Dabei erwischten die bereits im Hinspiel mit 4:1 siegreichen Hausherren den idealen Start, gingen schon nach neun Minuten durch Lasse Schmidt in Führung. Doch der erstmals unter der Leitung von Erik Albers angetretene SVA zeigte sich unbeeindruckt und glich durch Nick Stellmann aus (36.). Keine 180 Sekunden später stellte Marvin Kühlken sogar auf 1:2. Den Vorsprung nahmen die Gäste allerdings nicht mit in die Pause. Florian Funke gelang in der 43. Minute das 2:2. Auf die Siegerstraße geriet der SVV letztlich wenige Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff, als Jannis Kirschnick die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl nahm der Druck zu. Marcel Meyer netzte schließlich zur Führung ein - 3:2 (71.). Diese veredelte der eingewechselte Mika Joris Walter kurz vor Spielende.
Für den SV Vorwärts Hülsen verlief der Spieltag trotz des durchwachsenen Auftritts nahezu ideal. Parallel gewann nämlich der TV Oyten in Uphusen, sodass alle drei Teams 40 Punkte auf dem Konto haben. Der SVV kann allerdings noch auf zwei Nachholspiele zurückgreifen und besitzt die beste Ausgangsposition. Für den SV Aschwarden steht schon am Mittwoch das wegweisende Kellerduell beim direkten Konkurrenten Ippensen/Wohnste an.