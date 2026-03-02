Rückstand gedreht: Hülsen bleibt in der Pole-Position

– Foto: Lennart Blömer

Dabei erwischten die bereits im Hinspiel mit 4:1 siegreichen Hausherren den idealen Start, gingen schon nach neun Minuten durch Lasse Schmidt in Führung. Doch der erstmals unter der Leitung von Erik Albers angetretene SVA zeigte sich unbeeindruckt und glich durch Nick Stellmann aus (36.). Keine 180 Sekunden später stellte Marvin Kühlken sogar auf 1:2. Den Vorsprung nahmen die Gäste allerdings nicht mit in die Pause. Florian Funke gelang in der 43. Minute das 2:2. Auf die Siegerstraße geriet der SVV letztlich wenige Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff, als Jannis Kirschnick die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl nahm der Druck zu. Marcel Meyer netzte schließlich zur Führung ein - 3:2 (71.). Diese veredelte der eingewechselte Mika Joris Walter kurz vor Spielende.