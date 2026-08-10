Rückstand gedreht: Geretsried holt ersten Sieg in der Bayernliga

08.08.2026, Tus Geretsried - Schwaig, Szene zur Roten Karte, BELMIN IDRIZOVIC, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Die taten sich nämlich anfangs nicht leicht. „Dieses Mal waren die Räume gut besetzt, aber wir hatten keine gute Flankenqualität“, haderte Grelics einmal mehr mit unzureichender Präzision im Geretsrieder Angriffsspiel. Wenngleich es durchaus schon in der Anfangsphase Chancen gab. Etwa zehn Minuten waren von der Uhr, als FC-Torhüter Moritz Knauf TuS-Kapitän Sebastian Schrills den Ball nach einer Hereingabe quasi vom Kopf nahm. In der 20. Minute verfehlte Innenverteidiger Christoph Sibler per Kopfball nach Freistoßflanke von David Luburic das Ziel nur knapp. Dann erachtete der Unparteiische einen Körperkontakt zwischen Robin Renger und Schwaigs Kenan Bajramonic als strafstoßwürdig: Tim Schels verwandelte vom Punkt zur 1:0-Führung für die Gäste.

Doppelt Grund zur Freude bot der vierte Spieltag der Bayernliga Süd für den TuS Geretsried. Mit dem 2:1 gegen den FC Sportfreunde Schwaig feierte das Team von Martin Grelics in der laufenden Spielzeit den ersten Dreier, was gleichzeitig den ersten Sieg gegen Schwaig bedeutete. „Schön ist es“, grinste der TuS-Coach nach Spielschluss gegen die Nachmittagssonne an, „dass der Einsatz belohnt wird. Das tut den Jungs gut.“

„Danach wollten wir zu sehr mit dem Kopf durch die Wand“, monierte Grelics die Reaktion seiner Truppe in der zweiten Hälfte des ersten Durchgangs. Das kopflose Anrennen bescherte Schwaig die eine oder andere gefährliche Umschaltaktion. „Das war eine extrem kritische Phase“, so der Geretsrieder Trainer. „Der Rückstand zur Pause war in Ordnung.“ Zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste bereits nur noch zu zehnt: Torschütze Schels hatte nach hartem Einsteigen gegen Belmin Idrizovic glatt Rot gesehen (42.). Mit Beginn der zweiten Halbzeit ordnete Grelics seine Formation neu, beorderte Lukas Kellner auf die Außenverteidigerposition anstelle von Nino Hodzic, für den der „offensiv denkende“ Nathan Winkler im Mittelfeld neu ins Spiel kam.

Und im Zentrum sollte im zweiten Durchgang Srdan Ivkovic zusätzlich für Gefahr sorgen. Die Änderungen zahlten sich in der 56. Minute aus: Ivkovic marschierte wie gewünscht einmal fast bis zur Torauslinie, servierte den Ball scharf ins Zentrum, wo der eingewechselte Ivkovic den 1:1-Ausgleich markierte. Die Partie war wieder offen und entwickelte sich in den folgenden Minuten zu einem Spiel auf ein Tor – das der Gäste. Ivkovic platzierte einen Kopfball zu ungenau, flog dann an einer Flanke knapp vorbei. Idrizovics Flachschuss wurde im letzten Moment vom Fuß eines Abwehrspielers zur Ecke abgefälscht. Einige Male verfingen sich seine Dribblings im Strafraum, bis er in der 78. Minute nicht vom Ball zu trennen war und mit dem Außenrist ins entfernte Toreck zum 2:1 traf – ein Tor, das zu diesem Zeitpunkt überfällig war. „Man kann Belmin nie ganz ausschalten“, stellte Grelics fest. Es klang, als nähme er dafür die zuvor verhaspelten Angriffe gerne in Kauf.

Mit couragiertem Einsatz überstanden die Gastgeber auch die Schlussoffensive des FC, der in den letzten zehn Minuten noch einige Eckbälle verbuchte, Radic aber nicht ein zweites Mal überwinden konnte. Das Fazit des TuS-Trainers: „Taktisch war das eine sehr gute Leistung, die Mannschaft ist nicht übermütig geworden, auch wenn wir zum Schluss vielleicht ein bisschen Glück hatten.