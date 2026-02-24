Rückstand gedreht: FC Verden 04 gewinnt letzten Test

– Foto: Lennart Blömer

Noch am Vortag hatten sich die Nordbremer im ersten Pflichtspiel des Jahres spektakulär 4:4 vom SV Babelsberg getrennt. Coach Denis Spitzer nahm zahlreiche Wechsel in seiner Startelf vor. Ebenso tauschte auch der im Winter zum Spielertrainer Bastian Reiners im Vergleich zum 4:0-Erfolg über Etelsen durch. Dennoch gab seine Mannschaft eine gute Figur ab. Der frühe Rückstand durch Leonard Jacob hinterließ keine Spuren. Schon nach 31 Minuten lagen die Reiterstädter durch Tore von Robert Posilek und Jonas Austermann mit 2:1 in Führung. Den Vorsprung brachten sie schließlich ins Ziel und fuhren damit den dritten Testspielsieg am Stück ein.