Rückstand gedreht! FC St. Pauli III rockt weiter die Liga

Die Kiezkicker, Aufsteiger und amtierender Holsten-Pokalsieger, setzten ihren starken Saisonstart fort und feierten einen spektakulären 3:2-Auswärtssieg bei Altona 93 II. Früh gerieten die Gäste in Rückstand, als Peer Ewerbeck bereits in der 7. Minute traf. Doch St. Pauli III bewies Geduld und Selbstvertrauen: Amani Dickson Mbedule erzielte in der 24. Minute den Ausgleich und stabilisierte das Spiel der Gäste.

Nach dem zweiten Gegentor durch Ewerbeck in der 67. Minute blieb das Team von Marius Breuch ruhig, baute weiterhin Chancen auf und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Mats Timm Kosuck avancierte schließlich zum Matchwinner, indem er in der 79. und 90. Minute die Partie drehte. Breuch zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der Mentalität seines Teams: „Auch nach dem zweiten Rückstand sind wir ruhig geblieben, haben Chancen kreiert, und Mats hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel nicht noch gewinnen würden. Auf 90 Minuten gesehen, ist es ein klar verdienter Sieg.“

Besonders auffällig war die Qualität der Einwechslungen von der Bank, die dem Spiel der Gäste frische Impulse verliehen. Nach dem Schlusspfiff bereiteten sich die Spieler zügig auf den Gang ins Stadion zu den Profis vor um dem Spiel gegen den FC Augsburg beizuwohnen. Gleichzeitig betonte Breuch, dass die ständigen späten Entscheidungen in Spielen belastend seien: „Es ist sehr nervenstrapazierend, wenn wir jedes Spiel in den letzten zehn Minuten entscheiden müssen. Daran müssen wir arbeiten.“

Mit dem dritten Sieg in Serie hält FC St. Pauli III nun bei zwölf Punkten aus fünf Partien und behauptet Rang vier in der Tabelle. Altona 93 II dagegen bleibt weiter im unteren Tabellendrittel.



Altona 93 II – FC St. Pauli III 2:3 (1:1)

Altona 93 II: Bent Oesert (84. Charles Antwi), Niklas Jovanovic, Frederick Yeboah, Florian Beckert, Davit Arakelyan, Liridon Komani, Modou Lamin Camara (64. Jethro Owusu), Philip Hajo Marijan Everth (84. Liury Sebastian Souza Garcia), Nikolas Wulf, Sammel Lloyd Kwateng, Peer Ewerbeck - Trainer: Philipp Körner - Trainer: Marco Heskamp

FC St. Pauli III: Jannik Burkhardt, Simon-Riza Yücel, Nik Winter, Malte Baumann, Sebastian Krzysztof Szombierski, Amani Dickson Mbedule, Jonah Hollwege, David Artur Gabrysch (77. Oliver Nana Kwasi Aboagye), Bastian Gaube (61. Mahmoud Mohamed Hassan Mitwalli), Mats Timm Kosuck (90. Arvid Klick), Michel Ole Philipp (61. Jeroom Rapp) - Trainer: Marius Breuch - Trainer: Christian Köpke

Schiedsrichter: Ibrahim Alperen Yavuz

Tore: 1:0 Peer Ewerbeck (7.), 1:1 Amani Dickson Mbedule (24.), 2:1 Peer Ewerbeck (67.), 2:2 Mats Timm Kosuck (79.), 2:3 Mats Timm Kosuck (90.)